Samsung, Şarj Cihazlarını Kutulardan Tamamen Kaldırmaya Hazırlanıyor!

Samsung, 2020 yılında Apple'ın iPhone 12 ile birlikte kutuya bir şarj cihazı koymama kararını eleştirmiş olsa da, sadece birkaç ay sonra sunulan Galaxy S21 serisi, kutu içerisinde bir şarj cihazı içermiyordu.
O zamandan beri, Samsung'un oldukça pahalı katlanabilir akıllı telefonları dahil olmak üzere üst seviye telefonları şarj cihazı olmadan dağıtıldı. Apple gibi, Samsung da bunun sürdürülebilirlikle ilgili olduğunu söyledi, ancak aynı zamanda fiyatlarla da ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Görünüşe göre Samsung şimdi daha uygun fiyatlı cihazlarında bile şarj cihazlarından vazgeçmeyi düşünüyor.
Avrupa'daki mobil satıcıların bazı giriş seviyesi Samsung telefonlarının kutuda şarj cihazıyla birlikte gönderilmeyeceğini doğruladığına yönelik söylentiler bulunuyor. Bu listenin içerisinde, kısa süre önce tanıtılan Galaxy A13 ve Galaxy A23 de bulunuyor. Galaxy M23 ve Galaxy M33'ün de yakında çıkması bekleniyor ancak henüz resmi olarak duyurulmadı.
Samsung bunu resmi olarak doğrulamamış olsa da, doğru olması oldukça mümkün gözüküyor. Bu kararın çok büyük bir sorun yaratmayacağı da artık görülebiliyor. Müşteriler pek istekli olmasa da artık şarj cihazı verilmeyeceğini kabul etmiş durumda ve bir şarj cihazının verilip verilmemesi, hangi telefonu alacaklarına karar verirken dikkate aldıkları bir faktör değil.
Bu yüzden Samsung, şarj cihazını tüm telefon kutularından çıkartabilir ve şirketin, yüksek marjı olmayan bu uygun fiyatlı telefonlarda marjını artırması mümkün ale gelebilir...
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