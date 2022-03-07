Samsung, Şarj Cihazlarını Kutulardan Tamamen Kaldırmaya Hazırlanıyor!

Bir süredir üst seviye Galaxy telefonları ile birlikte şarj aleti vermeyen Samsung, görünüşe bakılırsa bu uygulamasını tüm telefonlarına yaymayı planlıyor!

  • Levent Öztürk
Samsung'dan yeni şarj cihazı kararı

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