Samsung Tabletler İçin Yeni Güncelleme Geliyor

Kullanıcılara hem iş hem de oyun amaçlı kusursuz ve bağlantılı cihaz deneyimi sunmak üzere tasarlanan çok yönlü tabletler Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ geçtiğimiz ayki güncelleme sonrasında yeni bir güncelleme daha alacak. Bu cihazlar için geçen ay çıkan bazı ekosistem güçlendirici güncellemelerin ardından, kullanıcılara bu kez daha keyifli bir S Pen ve Galaxy Buds Pro deneyimi sağlayan heyecan verici yeni özellikler sunulacak.
S Pen ile daha fazlasını yapın
2021 yılının ilk çeyreğinde çıkacak yeni yazılım güncellemesi ile, S Pen kullanıcıları için daha kesintisiz bir deneyime kavuşacak. Adres çubuğu gibi genellikle klavyenin kullanıldığı metin kutusu alanlarını artık S Pen ile doldurmak mümkün olacak. Bu alanlar üzerinde el yazısıyla yazılan her şey, noktalama işaretleri de dahil olmak üzere, anında dijital metne dönüştürülecek. Örneğin, boşluk bırakmak için kelimelerin arasına "v" çizmek, ayrı kelimeleri birleştirmek için ise "?" işaretini çizmek yeterli olacak.
Güncellemeyle birlikte Samsung Notes uygulamasında daha doğal bir not alma deneyimi için yeni bir kalem özelliği de sunulacak. Seçili durumdayken, "S Pen to text" opsiyonuyla el yazısıyla alınan notlar anında dijital metinlere dönüşecek.
80'in üzerinde dil seçeneği, noktalama işareti ve boşlukları tespit edebilme özelliğiyle "S Pen to text" opsiyonu Samsung Notlar uygulamasını kullanırken S Pen'i kullanmaya ara verme ihtiyacını giderecek ve daha fazla yazma aracı seçeneği sağlayacak.
Samsung Notlar ile seç, tara ve düzenle
Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ cihazlarını metinleri taramak için kullanacaklara artık cihazlarındaki kamera uygulamasını kullanarak belge tarama imkanı da sunulacak. Son güncellemeyle birlikte gelecek bu araç, Samsung Notes uygulamasında belge taramak ve düzenlemek isteyen kullanıcıların erişimini çok daha kolay hale getirecek. Uygulama üzerindeki "Ekle" ikonuna tıklanarak, belgeler taranabilecek, taranan belgeler üzerinde doğrudan notlar alınabilecek.
360 derece ses özelliğiyle çok boyutlu ses
Artık insanlar evlerinde, kişisel cihazlarıyla videoları ve multimedya içerikleri izleyerek daha fazla zaman geçiriyor. Galaxy Buds Pro ile birlikte piyasaya sunulan 360 derece ses özelliği, kullanıcının Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ cihazlarda bir video izlerken 360 derece surround özellikli sesin keyfini çıkarmasını sağlayacak. Kullanıcılar, Galaxy Tab S7 veya Galaxy Tab S7+ cihazlarında içeriklerin keyfini çıkarırken, izledikleri ortamın sesinin geldiği yön, akıllı hareket izleme sensörüyle tespit edilecek. Baş hareketine göre, kulaklıkların ses seviyesi kullanıcılara daha güçlü ve sürükleyici bir ses deneyimi sunmak üzere otomatik ayarlanacak.
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