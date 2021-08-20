Samsung Telefonlara Yeni Dosya Aktarım Yeteneği Geliyor

Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3, Samsung'un diğer akıllı telefon markalarıyla dosya paylaşımı için Mutual Transmission Alliance (MTA) standardını benimseyen ilk akıllı telefonları gibi görünüyor, ancak MTA protokollerinin Quick Share ile entegre olup olmadığı henüz belli değil.
Samsung'un MTA ile güçlerini birleştirme konusundaki açık kararı, Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 sahiplerinin diğer akıllı telefon markalarına ve diğer akıllı telefon markalarından daha kolay dosya aktarabilmeleri anlamına geliyor. MTA ortaklarının arasında Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, OnePlus, ASUS, Black Shark, Hisense, Meizu ve ZTE bulunuyor.
Dahası; eğer Samsung Galaxy Z3 serisinin piyasaya sürülmesiyle beraber MTA'ya katılırsa, akıllı telefonların yanı sıra dizüstü bilgisayarlar gibi diğer cihaz türleri ile daha kolay dosya paylaşımı mümkün olabilir.
MTA dosya paylaşım sistemi; belgeleri, resimleri, videoları ve ses dosyalarını destekliyor. Yakındaki cihazları taramak için Bluetooth LE'yi kullanıyor ve paylaşım Wi-Fi Direct üzerinden yapılıyor. Aktarım hızları 20 Mbps'nin üzerine çıkabiliyor.
Samsung'un artık bir MTA üyesi olduğunu varsayarsak, şirket 27 Ağustos'a yaklaştıkça ve Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 müşterilere gönderilmeye başladığında daha fazla ayrıntının açıklanacağı tahmin edilebilir...
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