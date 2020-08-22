Samsung TV'ler Nasıl Yapıldı? İşte Samsung TV'lerin 14 Yıllık Geçmişi!

Kişiselleştirilmiş teknolojilerin tüketici ihtiyaçlarını tamamladığı, cihazların tüketicileri bireysel olarak tanımladığı, böylelikle dijital dünya ile fiziksel dünya arasındaki sınırların kalktığı bir deneyim çağı içerisindeyiz. Dünyanın önde gelen lider teknoloji markası Samsung'un bu vizyon ile geliştirdiği TV'ler geçmişte hayal edilmesi dahi zor olan yepyeni deneyimleri tüketicilerin hayatına sokuyor. Samsung'un geliştirdiği TV'lerin yıllar boyunca gösterdiği değişim markanın sınırları ne derece zorladığını da açık bir şekilde ortaya koyuyor. Dünya genelinde 38 Ar-Ge merkezinde yılda ortalama 20,2 milyar dolar Ar-Ge yatırımı yapan, 7 Tasarım Merkezi'nde ürünlerini geliştiren Samsung, geleceği bugünden şekillendiren ve insanların yaşamını kolaylaştıran ürünleriyle global TV pazarında da 14 yıldır üst üste lider konumunda bulunuyor.
Samsung'un geliştirdiği teknolojiler sayesinde artık TV'ler kişiselleştirilebilirlik ve kullanım kolaylığı ile görülmemiş yenilikleri beraberinde getiriyor. Samsung sadece teknik özellikler açısından değil aynı zamanda tasarım ve estetik açısından da evlere getirdiği yenilikçi TV'ler sayesinde, kişilerin yaşam tarzına uygun TV'lerin hakim olduğu yeni bir çağa da öncülük ediyor.
"Samsung TV'ler ile geçmişte hayal edilmesi dahi zor olan deneyimleri tüketicilere sunuyoruz"
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, "Bundan yaklaşık 10 yıl önce bilim kurgu filmlerinde görebildiğimiz yapay zekâ, nesnelerin interneti, bulut, büyük veri, robotik, öğrenen makineler gibi yeni kavramlar artık yaşamımızın bir parçası haline geldi. Samsung'un tüm bu alanlarda 'Dünya'ya ilham ver, geleceği şekillendir' vizyonuyla yaptığı inovasyonlar hepimiz için daha iyi bir yaşam amacıyla yapılıyor. Bu kapsamda televizyonlarda modüler tasarımları ve bağlantılı özellikleri ile özgürlüğün sınırlarını hiç olmadığı kadar genişlettik. Salonunuzda siyah ekranı ortadan kaldıran tasarım ürünleri, mobil içerikleri aynı keyifle büyük ekranda tecrübe etmenizi sağlayan yeni ürünler, eski televizyonlara göre 16 kat daha iyi görüntü sunan 8K televizyonlar ile sektöre liderlik ediyoruz," dedi.
2006 yılında geleceğin TV'lerinin ilk temeli atıldı
2006 yılında piyasaya sürdüğü The Bordeaux LCD TV ile bir milyonun üzerinde satış başarısı gösteren Samsung, 2007 yılında çevre dostu çift enjeksiyon teknolojisine sahip LCD TV'yi satışa sunarak bu pazarda iddiasını ortaya koydu.Samsung, 2009 yılında LED ekranlı ilk televizyonunu duyurduğunda daha yüksek çözünürlükler ve canlı renklerin yanında o zamanki televizyonlardan 3'te 1 oranında daha ince bir televizyonu da hayatımıza kattı. 2010 yılında ise LED TV'lerine 3D desteğini getiren marka, tarih 2011 yılını gösterdiğinde ilk akıllı televizyonunu duyurarak, kullanıcıların bilgisayarlarında olduğu gibi televizyonlarında da içerikleri kontrol edebilmesini sağladı. Samsung Akıllı TV'ler (Samsung Smart TV) koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim verildiği dönemde de öğrencilerin adeta yardımına koştu. Samsung'un Tizen işletim sisteminden gücünü alan internet tarayıcısı ile öğrenciler dersleri büyük ekranın getirdiği kolaylık sayesinde çok daha verimli bir şekilde takip ederken tek sayfadan bütün içeriklere hızlı erişim imkânına sahip oldu.
İlk kavisli Samsung televizyonu 2014 yılında sunan Samsung, televizyonun form faktörünü çarpıcı bir şekilde değiştirmişti. 2016 yılında kuantum teknolojisi SUHD TV'ler aracılığıyla evlerimize girerken bu TV'ler yeni ekran teknolojileri sayesinde 64 kat daha fazla renk ve 2,5 kat daha parlak ekran sunmaları ile yine dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında geliştirdiği QLED ekran teknolojisi ile Samsung, Televizyon endüstrisinde Quantum çağının yüksek çözünürlük, renk ve parlaklık deneyimini tüketiciler ile buluştururken, QLED ekranlar artık televizyon teknolojisinin de yeni temeli oldu. Samsung QLED'ler 2018 yılında ise 8K görüntü kalitesini sağlayarak yeni bir çığır daha açtı. 4K UHD'den 4 kat ve FHD'den 16 kat daha yüksek olağanüstü bir çözünürlük sunan 8K ile yepyeni bir gerçeklik boyutu evlere geliyor.Böylelikle izleyiciler her sahneyi neredeyse dokunabilecekleri kadar mükemmel detaylarla deneyimleyebiliyor.
Kişisel yaşam tarzına uygun yeni modeller TV dünyasına damga vurmaya devam ediyor
Günümüze geldiğimizde ise Samsung, inovatif çalışmalarını geçmişte olduğu gibi aynı şekilde devam ettirerek The Frame, The Serif, Sero, The Wall gibi kişisel yaşam tarzına uygun yeni modelleri ile TV dünyasında bir kez daha kuralları belirliyor.
Samsung'un ürün ailesi içerisinde bulunan "The Frame" açık olduğunda QLED Teknolojisi ile bezenmiş bir televizyon iken kapalıyken bir tablo çerçevesi gibi içerisinde bulunan 1.200'den fazla sanat eserini evinizin içerisinde sergilemenize fırsat veriyor. Ceviz, bej, siyah ve beyaz çerçeve seçenekleri yaşam alanlarınıza güzel bir uyum sağlarken düzenli ve minimalist görünümünü korumak için "Görünmez İncelikte Bağlantı Kablosu" ve "Duvara Sıfır Askı Aparatı" ile birlikte geliyor.
Samsung'un The Serif modeli ise televizyon kapalı durumdayken boş ekranı güzel bir yaprak ve dokulu bir kumaş gibi özel desenlere dönüştürmesiyle dikkatleri üzerine topluyor. Her zamankinden daha keskin ve daha sofistike olarak tasarlanan ve görüntü kalitesinden ödün vermeyen The Serif, yaşam alanlarının tasarım estetiğini yükseltirken tıpkı The Frame gibi QLED teknolojisi ile sınıfının en iyi görüntü kalitesi performanslarından birini sergiliyor.
Milenyum ve Z kuşağı tüketicilerine yönelik olan Sero'nun ekran yönlendirme teknolojisi de içeriği geleneksel yatay biçimlerde ve mobil kullanım için tasarlanmış dikey biçimlerde düzgün ve doğal bir şekilde görüntülemek için kullanıcıların mobil cihazlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuruyor. Tüketiciler, mobil cihazlarını yansıtan görüntüyle sosyal medya, YouTube ve diğer kişisel videolar da dâhil olmak üzere çeşitli içeriklerin keyfini çıkarabiliyor.
Kişiselleştirilebilir farklı ekran büyüklüklerini talep eden tüketiciler için ise "The Wall" net bir çözüm olarak öne çıkıyor. Modüler TV teknolojine sahip The Wall tıpkı bir yapboz gibi bir araya gelen kare modüler parçalar 150" büyüklüğüne kadar devasa ekranların oluşturulmasına imkan sağlarken, 5000Nitlik parlaklığı ile sınıfının en iyi görüntü kalitesini sunuyor.
Benzersiz gerçeklik: QLED 8K
Kişisel yaşam tarzına uygun yeni modelleri ile TV dünyasına öncülük yapan Samsung, 2020 model QLED 8K ile de benzersiz gerçekliği izleyicilerin evine getiriyor. Sıradan günleri sıra dışı keşiflere dönüştüren bu TV'lerde kullanılan üstün teknolojiler sayesinde izleyiciler her anın heyecanını doyasıya yaşayabiliyor. Ayrıca 8K AI Yükseltme özelliği ile izleyiciler sevdikleri her şeyi 8K'ya dönüştürebiliyor. QLED, görüntülerdeki paraziti azaltmak, kaybolan ayrıntıları geri getirmek ve hatta nesnelerin ve metinlerin etrafındaki köşeleri keskinleştirmek için AI (Yapay Zekâ) destekli makine öğrenimi teknolojisinden faydalanıyor. Böylelikle izleyiciler artık tüm içeriklerin keyfini 8K çözünürlükle çıkarabiliyor.
OTS+ (Nesne Takip Eden Ses+) ile ses ekranda nesnelerin hareketlerini takip ederken her zamankinden daha dinamik bir şekilde akıyor. OTS+ çok sayıdaki dâhili hoparlörleri ve teknolojisiyle birlikte, nesnelerin hareketine göre, o bölgedeki dâhili hoparlörleri aktif hale getirerek, tamamen gerçekçi ve üç boyutlu bir ses deneyimi sunuyor. Direct Full Array (Direkt Arkadan Aydınlatma) sayesinde ise aydınlık ve karanlık sahneler için daha yüksek kontrast elde edilirken filmlerdeki en ince ayrıntılar bile yakalanıyor.Ayrıca, Arka Işık Bölge Kontrolü, filmlerde en doğru siyah tonlarıyla görüntülerde inanılmaz bir derinlik yaratıyor. AVA+ (Aktif Ses Yükseltici), dikkatleri dağıtabilecek gürültüleri gerçek zamanlı olarak belirliyor ve ardından sesi otomatik olarak yükselterek, TV'deki seslere ve diyaloglara netlik kazandırıyor. 15,4 ms'lik girdi gecikmesi, FreeSync ve görüntü titreşimlerinin, donmaların, yırtılmaların olmadığı bir hareket akıcılığıyla oyunlara yönelik bir inovasyon olan Gerçek Oyun İyileştirici (Real Game Enhancer), oyunların farklı sahne özelliklerine göre görüntüyü ve sesi geliştirerek oyun deneyimini mükemmel bir hale getiriyor.
Tüm bu teknolojilerin yanı sıra benzeri görülmemiş bir izleme deneyimi oluşturmak için yüzde 99 ekran oranıyla "Infinity Ekran" da sunan bu TV'ler yapay zekâya sahip 8K Quantum İşlemcisi ile donatıldı. Bu işlemci, Samsung'un açık akıllı ev platformu Tizen'e de güç katıyor ve kullanıcıların gelişmiş görüntü kalitesinden diğer bağlı ev fonksiyonlarının kullanılabilirliğine kadar her şeyi deneyimlemelerini sağlıyor. Derin öğrenme yeteneğine sahip dâhili 8K yapay zekâ ise 8K olmayan içeriği otomatik olarak bozulmamış ve gerçekçi 8K çözünürlüğe yükseltebiliyor.
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