Samsung TV'ler Nasıl Yapıldı? İşte Samsung TV'lerin 14 Yıllık Geçmişi!

Geçmişte hayal edilmesi dahi zor olan deneyimleri TV'leri ile tüketicilere sunan Samsung, TV'leri ile sınırları zorlamaya devam ediyor. Peki, Samsung TV'ler nasıl yapıldı? Samsung TV'lerin 14 yıllık geçmişinde neler gizli?