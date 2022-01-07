Samsung Yeni, 45W Hızlı Şarj Cihazı İnternette İlk Kez Göründü!

Samsung, Galaxy S22 ile beraber 45W hızlı şarj seçeneğini geri getiriyor. Hatta yenilenmiş 45W hızlı şarj cihazının ilk görüntüsü, internete sızdı bile!

  • Levent Öztürk
Samsung Yeni, 45W Hızlı Şarj Cihazı Göründü!

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Samsung Yeni, 45W Hızlı Şarj Cihazı İnternette İlk Kez Göründü!

 

 