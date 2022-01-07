Samsung Yeni, 45W Hızlı Şarj Cihazı İnternette İlk Kez Göründü!

Samsung'un Galaxy S22 serisi ile 45W şarj yeteneğini geri getirmesi bekleniyor. Galaxy Note 10+, Samsung'un 45W hızlı şarj özelliğine sahip ilk akıllı telefonuydu, ancak şirketin normal 25W şarj cihazından çok daha hızlı değildi. Söylenilene göre Galaxy S22 serisi ile yenilenmiş 45W şarj cihazının hızı bir miktar iyileştirildi.
Samsung'un yaklaşmakta olan 45W şarj cihazı Galaxy S22'nin piyasaya sürülmesinden önce internete sızdı. Sızıntı kaynağı Roland Quandt, 45W hızlı şarj cihazının kutusunun resmini ve model numarasını (EP-T4510) yayınladı. Kutu, şarj cihazını siyah formu ve birlikte verilen 1,8 m uzunluğundaki USB Type-C - USB Type-C kablosunu gösteriyor. Şarj cihazının PPS (Programlanabilir Güç Kaynağı) ile USB PD 3.0 protokolünde çalışması bekleniyor.
EP-T4510 45W şarj cihazının Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra'nın pilini sadece 30 dakikada 0'dan %70'e kadar şarj edebileceği söyleniyor. Ancak bu konuda kesin bir şey söylemek için Samsung'un resmi verileri açıklamasını beklemekte fayda var.
Rakipleri, şarj hızı yarışında Samsung'u geride bıraktı ve hatta bazıları tescilli şarj teknolojileriyle 120W'a kadar hızlı şarj sunuyor. Hatta çoğu Çinli marka, bu ultra hızlı şarj cihazlarını telefonlarıyla beraber sunuyor. Öte yandan Samsung, yüksek kaliteli telefonlarıyla beraber şarj cihazı vermeyi bıraktı...
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