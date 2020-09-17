Samsung'dan, Yeni Amiral Gemisi Ceplere Müthiş Sensörler

Samsung, çözünürlüğü 108MP'e kadar çıkan, telefonlara yönelik yeni ISOCELL kamera sensörlerini tanıttı. Boyutları yüzde 15 küçülen yeni sensörler, piksel boyutunu az da olsa (0.8um'den 0.7um'ye) küçültüyor.
Sensörlerde kullanılan ISOCELL Plus teknolojisi, ışığın pikselin etrafındaki duvara benzer yapıya çarpmasını sağlıyor. Smart ISO ise ISO'yu sensöre göre ayarlıyor. ISOCELL 2.0'ı kullanan yeni sensörler, piksellerin ışığa duyarlılığını yüzde 12 artırıyor.
Tanıtılan sensörler arasındaki 108MP ISOCELL HM2, bugün çoğu Android'li amiral gemisinde kullanılan 108MP HMX ve HM1'den daha küçük. ISOCELL GW3, 64MP çözünürlüklü orta seviye telefonlara yönelik bir sensör iken 48MP GM5, telefoto ve ultra geniş açılı kameralarda kullanılmayı amaçlıyor. Son olarak ISOCELL JD1 , 1/3,14 inç boyutuyla Samsung'a göre en küçük 32MP imaj sensörü. Bu sensör, telefonlarda ön kamera olarak kullanılmayı hedefliyor.
ISOCELL HM2, GW3 ve JD1 sensörlerinin toplu üretimine başlanmış durumda
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