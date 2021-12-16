Samsung'un Yeni Amiral Gemisi Galaxy Tab A8, "Sinyali Çaktı"

Samsung'un üretmekte olduğu ve piyasaya sürmeye hazırlandığı pek çok yeni tablet bulunuyor. Bunlardan birisi Galaxt Tab A8'di ve tablet dün resmi olarak tanıtıldı. Şirketin bir üst seviye seri üzerinde çalıştığı da aylardır biliniyor. Galaxy Tab S8 Ultra önümüzdeki yıl sunulacak ve şimdiye kadarki en iyi Samsung tabletlerinden biri olacağından neredeyse eminiz.
Samsung, tableti henüz resmi olarak doğrulamadı. Ancak bir satış mağazasının tablet için üretilen ya da üretilecek olan tüm resmi kılıfları listelemiş durumda olması, çok fazla beklemeyeceğimizin sinyali olarak yorumlandı.
Aşağıda da görebileceğiniz ekran görüntüsü, yeni tabletin elinin kulağında olduğunun açık bir göstergesi. Ancak bu listeler, tabletin ne zaman piyasaya çıkacağını göstermiyor. 2021'in bitmek üzere olduğu düşünülürse, Galaxy Tab S8 Ultra'nın raflardaki yerini önümüzdeki yıl alacağı kesin gibi görünüyor.
Box.co.uk, Galaxy Tab S8 serisi için tüm resmi kılıfları listeledi. Buna göre Galaxy Tab S8 Ultra'nın bir kapaklı kılıfı, bir ayaklı kılıfı ve bir de klavyesi olacak.
Samsung'un yeni amiral gemisi tabletini ne zaman piyasaya sürmeyi planladığı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. Birçok kişi Galaxy Tab S8 Ultra'yı dört gözle bekliyor. Kesinlikle Samsung'un en özellikli ve gelişmiş tabletlerinden biri olacağına eminiz...
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