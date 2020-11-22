Samsung'dan Yeni Katlanabilir Telefon Patentleri: Bu Sefer Z Şeklinde!

Samsung'un, Z-şekilli katlanabilir akıllı telefon konseptleri üzerinde çalıştığını gösteren yeni patent örnekleri ortaya çıktı.

  • Ercan Uğurlu
Samsung'dan Yeni Katlanabilir Telefon Patentleri

Samsung, önümüzdeki dönemce çok sayıda farklı formda katlanabilir akıllı telefon üretmenin hesaplarını yapıyor. Bu konuda yoğun mesai harcayan şirket, Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (WIPO) yeni patent örnekleriyle başvurmuş.

Patent örneklerinde de görülebileceği gibi Samsung yeni bir Z-şekilli telefon planlarını iletmiş. Katlanarak 2 katlı bir forma bürünebilen bir tasarımın benimsendiği ve henüz 19 Kasım tarihinde doldurulan patent örneğine göre, şirket farklı bir menteşe tasarımını izleyecek.

Bir taraftan ekranın katlandığı görülen cihazın, bir diğer katı ise kapaklı tasarımı andırıyor. Bu cihazın bir telefon olduğu ortaya atılmış olsa da, aslında bu cihazın bir tablet mi yoksa bir telefon mu olduğu da net olarak belli değil. Fakat diğer fotoğraflara bakılınca bu cihazın sanki bir tablet olacağı izlenimi ortaya çıkıyor. Zira genişçe bir ekran, ince çerçeveler ve kenarda 2'li kamera kurulumu ile beraber cihazın tasarımı bir tableti andırıyor. Bunu önümüzdeki dönem gösterecek.

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Samsung'dan Yeni Katlanabilir Telefon Patentleri: Bu Sefer Z Şeklinde!

 

 