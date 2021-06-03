Samsung'dan Yeni LCD Ekran Kararı: "LCD Ekranlarla Yola Devam"

Samsung Display, daha önce tamamen durduracağını söylediği LCD ekran üretimine devam etme kararını açıkladı. Koreli dev, LCD ekranlar için henüz yolun sonunun gelmediğini düşünüyor.

  • Levent Öztürk
Samsung'dan Yeni LCD Ekran Kararı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda Woger Elektrikli Scooter sürprizi
A101 27 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve bilgisayar malzemeleri
A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV, akıllı telefon ve akıllı saat fırsatı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi alma

Günün En çok Okunanları
ABD'yi Şeytana Tapanlar mı Yönetiyor? Buna İnananların Sayısı İnanılmaz!
La Casa De Papel 5. kısımdan ilk kareler paylaşıldı!
Spor ayakkabılardaki forforlu yeşil renginin sırrı ne? Bilinç altı etkisi..
İneklere takılmak üzere maske üretilecek? Neden mi? İşte sebebi
Samsung'dan Yeni LCD Ekran Kararı: "LCD Ekranlarla Yola Devam"

 

 