Samsung'dan Yeni LCD Ekran Kararı: "LCD Ekranlarla Yola Devam"

LCD panellere olan talebin azalması ve Çinli ekran üreticilerinin artan rekabeti nedeniyle, Samsung Display'in LCD işinden tamamen çıkmayı düşündüğü bilinen bir gerçek. Daha önceki haberler, Samsung Display'in 2020 sonuna kadar tüm LCD üretimini durdurmak istediğini belirtmekteydi. Ancak, Samsung Electronics'in isteği üzerine bu planlar bir süre ertelemişti. Ve şimdi bir karar daha gelmiş gibi görünüyor: Şirket LCD panel üretimine bir süre daha devam edecek.
Kararın ilk kez ertelenmesinin sebebi olan Samsung Electronics isteği, monitörlere ve TV'lere olan talepte artış görülmesiydi. Bu talep artışı, öncelikle salgın nedeniyle içeride daha fazla zaman geçirmek zorunda kalan kişilerden kaynaklanıyordu. Samsung Display panelleri yapmayı bıraksaydı, Samsung Electronics bunları LG'den temin etmek zorunda kalacaktı.
Tekrarlamak gerekirse, Samsung Display LCD panel üretimine devam edecek. Şirketin CEO'su Joo-sun Choi, Samsung Display'in büyük LCD panellerin üretimini en azından gelecek yılın sonuna kadar devam ettireceğini doğrulayan bir e-postayı yöneticilere gönderdi.
Geçen yılki talep artışı panel fiyatlarında da artışa neden oldu. Artan bu talebi holdingin dışından temin etmek, muhtemelen Samsung Electronics'e daha pahalıya mal olacaktı. Entegre tedarik zincirini koruyarak, bu talebi daha etkin bir şekilde karşılayabilmesi mümkün oluyor.
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