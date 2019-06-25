Samsung Yeni Markasını Açıkladı Make & Play 3D
Samsung'dan yeni bir girişim daha: Güney Koreli şirket, Make & Play 3D ticari markanın haklarını aldı!
- Ercan Uğurlu
Samsung, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne Make & Play 3D ticari markası için başvuruda bulunarak akıllı telefonlar için yeni bir adım daha atıyor. Uygulamanın neye yönelik olduğu onusu ise oldukça açık.
Başvuru formunda geniş bir alanda kullanılabilecek alanları listelenen Make & Play 3D, sanal gerçeklik başlıklarında, akıllı telefon ve tabletlere kadar çok sayıda cihazı kapsıyor. Ancak açıklamada yer alan son bölüm, Make & Play 3D ile özellikle akıllı telefonların ToF optik sensörlerini hedef alınacağı aşikar. Böylece 3D tarama sensörleri ile beraber çalışacak ve daha iyi derinlik hesaplaması ile sanal ve arttırılmış gerçeklikle ilişkili uygulamaların çalışmasına ön ayak olacak olan Make & Play 3D, şu an için başvuru formundan başka bir açıklamaya sahip değil.
Samsung'un yeni markası Make & Play 3D hakkında daha fazla bilgiyi muhtemelen ağustos ayında yapılacak Galaxy Note 10 lansmanında alacağız.
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