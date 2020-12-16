Samsung'un İnternet Tarayıcısı Yepyeni Özelliklerle Güncellendi!

Samsung Electronics; ağ tarayıcısı Samsung İnternet'i güncellediğini duyurdu. Samsung İnternet 13.0, kullanıcılara kullanıcı dostu ve güvenli tarayıcı deneyimini sunmak üzere tasarlanmış bir dizi yeni özelliği ve geliştirmeyi içeriyor.
Samsung Electronics Mobil İletişim İşi Başkan Yardımcısı ve Web Ar-Ge Grubu Başkanı Du Kim, konuyla ilgili şunları söyledi: "Samsung olarak ürün ve hizmetlerimizi, kullanıcılarımıza en iyi deneyimi sunmak amacıyla sürekli olarak iyileştiriyoruz. Kullanıcıların hayatları daha fazla çevrimiçi hale gelirken bilgiye ulaşmalarını ve bağlantıda kalmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Herkesin güvenlik konusunda bize güvenerek, gönül rahatlığıyla internetin sunduğu en iyi olanaklara daha kolay bir şekilde ulaşmasını istiyoruz."
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Sizi meraklı gözlerden koruyor
Bu günlerde, hangi web sitesine güvenilebileceğinizi kestirmeniz zor. Güvenilir olmayan web sitelerinden gelebilecek istenmeyen bildirimleri önlemek amacıyla Samsung İnternet 13.0, herhangi bir web sitesinin kullanıcıyı bildirimleri açma konusunda yanıltmaya çalışması halinde uyarı veren yeni bir özelliğe sahip. Ayrıca Samsung, kullanıcılar için gizliliğin ne kadar önemli olduğunun farkında olarak sekmelerin kapatılır kapatılmaz tarama geçmişinin otomatik olarak silinmesini sağlayan Gizli Mod için de bir ekleme yaptı. Artık kullanıcıların bilmeleri gereken her şeyi öğrenebilecekleri Gizli Mod Hakkında başlığı altında yeni bir bilgilendirme bulunuyor. Ayrıca adres çubuğunun yanına eklenen yeni Gizli Mod simgesi sayesinde Gizli Modun açık olup olmadığı kolayca anlaşılabiliyor.
Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor
Samsung İnternet'i daha da kullanıcı dostu hale getirmek için bir dizi yeni özellik ve geliştirme eklendi. Bunlardan bazıları:
Samsung İnternet 13.0, yer imleri, kaydedilen sayfalar, geçmiş, indirilenler, reklam engelleyici, eklentiler ve ayarlar için genişletilebilir bir uygulama çubuğu içeriyor.
Durum çubuğunu gizleyerek daha geniş ekran alanı elde edebilirsiniz.
Video Yardımcısı kullanarak bir videoyu tam ekranda izlerken dilediğiniz zaman ekranın ortasına çift dokunarak videoyu duraklatabilirsiniz.
Yer işaretlerinizin başlığını, daha kolay aranabilecek şekilde düzenleyebilirsiniz.
Artık yazı tiplerini ve diğer bileşenleri daha da öne çıkarmak için Koyu Mod açıkken Yüksek Kontrast modunu kullanabilirsiniz
Kullandığınız uygulamalardan hangilerinin Samsung İnternet'i açabildiğini tam olarak görebilir ve ilgili izinlerde dilediğiniz zaman değişiklik yapabilirsiniz.
Geliştiriciler ve web motoru güncellemeleri için API genişletmesi
Samsung Internet 13.0 ile birlikte artık Yeni Uygulama Programlama Arayüzü (API) modülleri de mevcut: WebRequest, Proxy, Çerezler, Türler, Geçmiş, Alarmlar, Gizlilik, Bildirimler, İzinler, Boşta Kal ve Yönetim. Geliştiriciler, eklentiler oluşturmak için bu API'leri kullanabilir ve uzantılarını doğrulamak, onaylamak ve Samsung İnternet tarayıcısına eklemek için Samsung İnternet ekibiyle iletişime geçebilir. Ayrıntıları öğrenmek için bu adresi ziyaret edebilirsiniz:
Bunların yanı sıra Samsung İnternet web tarayıcısı, açık kaynak yazılım olan Chromium projesi temelli ve yeni güvenlik ve gizlilik özellikleri sunan ve kullanıcılara verileri üzerinde daha fazla denetim sunan M83 sürümüne de yükseltildi.
Samsung İnternet 13.0 hangi ülkelerde kullanılabilir?
Samsung İnternet 13.0, Kasım ayı itibarıyla Android akıllı telefon ve tabletlerde dünyanın her yerinde kullanılabiliyor. Mevcut kullanıcıysanız, Samsung İnternet'e girdiğiniz an yeni bir sürümün mevcut olduğuna dair bir bildirim alacaksınız. Tek yapmanız gereken "Güncelle" seçeneğini tıklamak. Samsung'un en son sürümünü Google Play Store veya Galaxy Store'dan da indirebilirsiniz.
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