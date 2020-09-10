Elon Musk tarihe geçti! Tesla hisseleri, bir günde yüzde 21 düştü

Elektrikli araç üreticisi Tesla dün borsada tarihinin en kötü gününü yaşadı. Genellikle servetini arttırdığına dair haberlerine alışık olduğumuz Elon Musk, bir günde en fazla para kaybeden insan olarak tarihe geçti. Bu, 10 yıldır halka açık olan firmanın yaşadığı en sert düşüş oldu...