Elon Musk tarihe geçti! Tesla hisseleri, bir günde yüzde 21 düştü

Elektrikli araç üreticisi Tesla dün borsada tarihinin en kötü gününü yaşadı. Genellikle servetini arttırdığına dair haberlerine alışık olduğumuz Elon Musk, bir günde en fazla para kaybeden insan olarak tarihe geçti. Bu, 10 yıldır halka açık olan firmanın yaşadığı en sert düşüş oldu...

Elon Musk tarihe geçti! Tesla hisseleri, bir günde yüzde 21 düştü

Çılgın projeleriyle tanınan popüler iş insanı ve girişimci Elon Musk dün tarihe geçti. Elektrikli araç üreticisi Tesla, borsada tarihinin en kötü gününü yaşadı ve yüzde 21,06 değer kaybetti. Tesla'nın piyasa değeri de bir günde 81 milyar dolar eriyerek 309 milyar dolara geriledi.

ELON MUSK BİR GÜNDE 16,3 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Elektrikli araç çalışmalarıyla bilinen ve elektrikli otomobil odağında birçok ilke imza atan Tesla'nın, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük rakiplerinden olan Nikola Corp. ile General Motors Co.'nun ortaklık kurduğu duyuruldu.

Bu haberle birlikte Tesla hisseleri New York borsasında çakıldı. Bunun akabinde ise Tesla'nın kurucusu Elon Musk servetinden ciddi bir miktarını kaybetmiş oldu.

Dünyanın, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre altıncı, Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre ise sekizinci en zengin insanı olan Elon Musk, son borsa gününde servetinde 16 milyar doların üzerinde (Bloomberg'e göre 16,3 milyar dolar, Forbes'a göre 16,5 milyar dolar) kayıp yaşadı.

TESLA 2020'DE GENEL OLARAK YATIRIMCIYI MUTLU ETTİ

Son düşüşe rağmen Tesla, 2020 genelinde yatırımcısını mutlu etmeyi başardı. Örneğin, temmuz ayında yılın ikinci çeyreğinde 104 milyon dolar net kâr elde ettiğini açıklayan şirket, koronavirüs salgınına rağmen ilk defa 4 çeyrek üst üste kâr etmişti.

Ayrıca Tesla'nın hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 283 yükselmiş durumda.

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