Şaşırtan araştırma! Koronavirüs, Wuhan'da çıkmadan aylar önce Avrupa'daydı!

Yapılan bir araştırma Koronavirüs'ün Wuhan'da tespit edilmesinden aylar önce aslında Avrupa ve Çin'de görüldüğünü ortaya koydu. İtalya'da Ekim 2019 tarihli koronavirüs vakası kayıtlarına rastlanması, gözleri bu araştırmaya çevirdi. İşte araştırmaya dair şaşırtan ayrıntılar...