Scarlett Johansson'lu Black Widow'a Corona Virüsü Darbesi

Disney'in Black Widow filminin yayımı, Coronavirüs (COVID-19) endişeleri sebebiyle ertelendi. Scarlett Johansson'un Marvel Sinematik Evreni karakteri Natasha Romanoff'un geçmişini konu alan alan film, salgın sebebiyle ertelenenler listesinin en son katılımcısı oldu.
Orijinal olarak 1 Mayıs tarihinde yayımlanması planlanan Black Widow, henüz belirlenmemiş bir tarihe ertelendi. Bu karar, pek çok ülkede sinemaların kapatılması ve bazı şehirlerde de temel ihtiyaçlar hariç karantina uygulamasının ardından alındı. Ayrıca Disney, The Personal History of David Copperfield ve The Woman in the Window gibi diğer Mayıs yayımlarını da ertelediğini basına gönderdiği bir e-posta ile doğruladı.
Black Widow için en son tanıtım fragmanı 9 Mart tarihinde yayınlanmıştı. Filmde Johansson, yeni yıldızlar Florence Pugh ve David Harbour ile beraber rol alıyor.
Coronavirüs sebebiyle ertelenen diğer filmlerin arasında ise sıradaki James Bond filmi No Time to Die, dokuzuncu Fast and Furious (Hızlı ve Öfkeli), Mulan'ın canlı çekim sürümü, X-Men spinoff'u The New Mutants ve A Quiet Place 2 yer alıyor. Ertelenen filmlerin ise sadece bir kısmı yeni yayım tarihine sahip. Örneğin Bond filmi Kasım ayında geri dönecek. Ancak Black Widow, sayıları giderek artan, herhangi bir tarih belirlenmeden ertelenen filmlerin arasına katıldı.
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