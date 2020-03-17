Steam, Muhtemelen Corona Virüsü Sayesinde Rekor Kırdı

Dev oyun platformu Steam, muhtemelen Corona virüsü salgını nedeniyle evinde oturanlar sayesinde yeni bir rekora ulaştı

Steam, Corona Virüsü Sayesinde Rekor Kırdı

Steam, aynı anda çevrimiçi olan kullanıcı sayısında hafta sonu 20 milyonu görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Bunda Corona virüsü salgını nedeniyle evinde oturmayı tercih edenlerin payının olduğu düşünülüyor.

Steam'in Twitter'da paylaşılan veri tabanı istatistiklerine göre yeni rekor, 15 Mart Pazar günü kırıldı. Bu noktada 20 milyon kullanıcının sadece 6,2'sinin gerçekten oyun oynadığını söylemek gerekiyor. Yani Steam'a bağlanan kullanıcıların çoğu, hizmet üzerinde başka bir şey yapıyor veya Steam'i sadece arka planda çalıştırıyordu. Yine de 6,2 milyon kullanıcının aynı anda oyun oynaması da dikkat çekici.

14 Mart Cumartesi günü ise Counter-Strike: Global Offensive oynayanların sayısı, 1 milyonu geçerek bir rekora imza attı. Bu sayıyı daha önce sadece PUBG ve Dota 2 geçmişti.

Steam'in bir önceki rekoru ise yalnızca bir ay önce, Şubat 2020'de gerçekleşti. Steam'in geçen ayki aynı anda çevrimiçi olan kullanıcı sayısı, 18.801.944'ü görmüştü (5,8 milyonu oyunda). Bundan önceki rekor ise 18.537.490 ile Ocak 2018'de kırılmıştı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
MEB duyurdu: Sürücü kursu sınavları ertelendi
19 Mart 2020 A101 kataloğunda neler var? İşte teknolojik ürünler
NBA oyuncusu Rudy Gobert'te Corona Virüs tespit edildi
Netflix'ten Türkiye'ye 6 proje daha!
Günün En çok Okunanları
Corona Virüsü, Netflix'i de Harekete Geçirdi
Uzmanlardan en net cevap geldi: Virüs hangi yüzeyde ne kadar yaşar?
İşte Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Ultra İnce Laptop!
MacBook Pro'lara Touch Bar Yerine In-Air Sensing Strip Gelecek!
Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalı?

 

 