Steam, Muhtemelen Corona Virüsü Sayesinde Rekor Kırdı

Steam, aynı anda çevrimiçi olan kullanıcı sayısında hafta sonu 20 milyonu görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Bunda Corona virüsü salgını nedeniyle evinde oturmayı tercih edenlerin payının olduğu düşünülüyor.
Steam'in Twitter'da paylaşılan veri tabanı istatistiklerine göre yeni rekor, 15 Mart Pazar günü kırıldı. Bu noktada 20 milyon kullanıcının sadece 6,2'sinin gerçekten oyun oynadığını söylemek gerekiyor. Yani Steam'a bağlanan kullanıcıların çoğu, hizmet üzerinde başka bir şey yapıyor veya Steam'i sadece arka planda çalıştırıyordu. Yine de 6,2 milyon kullanıcının aynı anda oyun oynaması da dikkat çekici.
14 Mart Cumartesi günü ise Counter-Strike: Global Offensive oynayanların sayısı, 1 milyonu geçerek bir rekora imza attı. Bu sayıyı daha önce sadece PUBG ve Dota 2 geçmişti.
Steam'in bir önceki rekoru ise yalnızca bir ay önce, Şubat 2020'de gerçekleşti. Steam'in geçen ayki aynı anda çevrimiçi olan kullanıcı sayısı, 18.801.944'ü görmüştü (5,8 milyonu oyunda). Bundan önceki rekor ise 18.537.490 ile Ocak 2018'de kırılmıştı.
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