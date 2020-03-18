The Walking Dead Tarihinde Kötü Bir İlk

AMC'nin efsane dizisi Walking Dead geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca Angela Kang'ın yeni yönetimi altında genel olarak başarılı bir çizgide yoluna devam etti. Ancak içinde bulunduğumuz dönem ve dijital medya ortamı, dizinin izleme oranının sert bir düşüş yaşamaya başladığına işaret ediyor. Dizi, ilk defa üç milyon izleyicinin altına indi.
Walking Dead'in Morning Star (Sabah Yıldızı) isimli bölümü, etkileyici karakter anları ve savaş sahnelerinin iyi bir harmanını içeriyor olsa da, sadece 2,93 milyon izleyici çekti. En son sezon dahil olmak üzere her bölüm 4 milyonun üzerinde izleyici çekiyordu ancak bu son sayı hayal kırıklığı yarattı. Sezon 5'de zirveye ulaşarak prömiyerinde 17,29 milyon izleyici ile bulaşmayı başaran dizi için uzun zamandır devam eden azalma akımı devam ediyor gibi görünüyor.
Tabii ki günümüzdeki büyük oranda değişmiş TV ortamında, geleneksel reytingler artık o kadar büyük anlam taşımıyor. Ancak TWD izleyiciler arasında artık eskiden olduğu kadar büyük bir yere sahip değil.
Bu duruma rağmen AMC, dizi için desteğini sürdürüyor ve muhtemelen, 3 milyonun altına inmiş de olsa TWD'nin AMC'nin en büyük dizisi olduğu kesin. AMC, TWD için sanki hiç bitmeyecekmiş gibi konuşmaya devam ediyor. Ayrıca ana diziden ayrılmış olan spinoff dizileri de söz konusu ve bu dizilerin her birinin Netflix, Hulu, Amazon Prime ve diğer pek çok akış hizmetine lisanslanarak buralarda da daha fazla izleyici ve gelir getirmesi mümkün gözüküyor.
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