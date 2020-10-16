Ses Hızı Ne Kadar Hızlı Olabilir? Araştırmacılar, Maksimum Ses Hızını Buldu

Boşluktaki ışık hızı bilinse de, ses hızının limitleri merak ediliyordu. Araştırmacılar şimdi, sesin ulaşabildiği maksimum hızı buldular.

Sesin maksimum hızı bulundu

Einstein'in özel görelilik teorisi sayesinde boşluktaki ışık hızının evrendeki en son hız limiti olduğu biliniyor. Benzer şekilde hız limitleri merak edilen ses dalgalarının katı ve sıvı maddelerden geçerken ulaştığı maksimum hız ise ilk defa hesaplandı.

Science Advances'ta yayınlanan araştırma raporuna göre araştırma takımı, ses dalgalarının saniyede en fazla 36 km'ye ulaştığını tahmin ediyor. Bu, sesin elmas üzerinde gittiği hızın iki katı ve havada gittiği hızın 100 katına denk geliyor. Bu hız, aynı zamanda boşluktaki ışık hızının 1/8.000'ine isabet ediyor.

Ses dalgaları katı, sıvı veya gaz gibi bir ortam üzerinde titreşimler olarak ilerliyor. Katı ve sıvılarda ses, bu ikisinin yoğun olmasından dolayı çok daha yüksek bir hıza ulaşabiliyor.

Takım, tahminlerini doğrulamak için farklı maddelerle birkaç test gerçekleştirdi. Bu testlerde maddedeki atomların kütlesini arttıkça sesin maksimum hızının düştüğü varsayımının doğru olduğu anlaşıldı.

Takıma göre ses hızının üst limitine ulaşmak için hidrojeni nadir olan metal durumuna getirmek gerekiyor. Ancak bu, Jüpiter gibi gezegenlerin merkezinde, inanılmaz basınç seviyeleri altında gerçekleşebiliyor.

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