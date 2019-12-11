Sessiz Sedasız Satışa Çıktı: Doogee S68 Pro

Gearbest'te 200 doların altında bir fiyatla satışa sunulan Doogee S68 Pro, bir amiral gemisi değil, ancak güzel özellikleri bulunan bir akıllı telefon oluyor. Özellikle korumalı yapısıyla beraber ekstrem koşullara uygun yapıda tasarlanmasıyla dikkat çekici duran Doogee S68 Pro, IP68 sertifikasına sahip olmasıyla beraber suya karşı korumalı yapıda. Bunun yanı sıra telefonda ters kablosuz şarj özelliği de yer alıyor.
6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunduran Doogee S68 Pro, depolama hafızasını microSD kart yoluyla teorik olarak 1 TB'a kadar genişletebiliyor. Telefonun ekranı 5.9 inç boyutunda, çözünürküğü ise Full HD+.
MediaTek Helio P70 işlemciden güç sağlayan telefonda, 4'lü kamera dizilimi kullanılmış. Üzerinde 21 MP ölçüsünde Sony IMX230 kamera da bulunduran telefonun kameraları toplam 53 megapiksele eşit. Telefonda yer alan batarya ise 6800 mAh kapasitesinde.
Kablosuz Ters Şarj Özelliği
Doogee S68 Pro'da önemli özelliklerden biri de kablosuz ters şarj özelliği bulundurması. Bazı amiral gemisi akıllı telefonlarda gördüğümüz bu özellik bir orta segment üyesi konumunda olan Doogee S68 Pro'da da yer alıyor. 5W gücünde kablosuz şarj yapabilen cihaz, böylece kablosuz şarj desteği olan cihazları kolaylıkla temas yoluyla şarj edebililiyor.
Android 9.0 işletim sistemiyle çalışan Doogee S68 Pro, söylediğimiz gibi şu an Gearbest üzerinden 200 dolar altı fiyatla bulunabiliyor.
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