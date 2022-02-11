Sevgililer Günü Anketi Yapıldı. İşte Sonuçlar!

İki yıldır küresel salgının gölgesinde kalan 14 Şubat Sevgililer Günü, bu yıl yeniden aşkların tazelendiği bir güne dönüşecek. Hediye alacak çiftlerin tercihi de öncelikle kıyafet, kozmetik ve takı olacak.

Sevgililer Günü Anketi Yapıldı. İşte Sonuçlar!

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