Sevgililer Günü Anketi Yapıldı. İşte Sonuçlar!

İki yıldır küresel salgının gölgesinde kalan 14 Şubat Sevgililer Günü, bu yıl yeniden aşkların tazelendiği bir güne dönüşecek. Hediye alacak çiftlerin tercihi de öncelikle kıyafet, kozmetik ve takı olacak.
Yılın en romantik günü 14 Şubat yaklaşırken, çiftler yine hediye telaşına düştü. Bu özel günde birbirinden romantik kampanyalara imza atan markalar için en önemli nokta ise, kullanıcı odaklı kampanyalar. AdColony'nin Sevgililer Günü'ne yönelik tercihleri, yaklaşımları, alışkanlıkları ve mobil reklamların alışveriş tercihleri üzerindeki olan etkilerini belirlemek için EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde 16-75 yaş aralığındaki katılımcılarla gerçekleştirdiği araştırma, tüketicilerin 14 Şubat'a yaklaşımlarını detaylı şekilde gözler önüne seriyor.
ONLİNE İLK SIRADA
Pandemiyle beraber önemi ve kullanım yoğunluğu büyük artış gösteren online alışveriş, bu yıl da alışveriş alternatifleri arasında ilk seçenek olarak görülüyor. Ankete katılanların %72'si bu yıl Sevgililer Günü'nde online alışveriş yapmayı planladıklarını, %43'ü de eve teslimat seçeneği ile online sipariş vermeyi tercih edeceğini belirtiyor. Katılımcıların hediye olarak öncelikli tercihleri de kıyafet, kozmetik, takı ve çikolata olarak sıralanıyor. Pandemi bu romantik günde çiftlerin arasına giremiyor. Katılımcıların %60'ı bu sene pandeminin Sevgililer Günü için hediye alma planlarını değiştirmediğini dile getiriyor.
REKLAM OYUNDAN, HEDIYE TELEFONDAN!
Araştırmaya katılanların yüzde 72'si Sevgililer Günü alışverişi için akıllı telefonlarını kullanacaklarını vurguluyor. Mobil oyunlarda karşımıza çıkan reklamlar da, yine tüketici davranışları üzerindeki etkisini gösteriyor. Katılımcıların %67'si, Sevgililer Günü'nde hediye alırken mobil reklamların tercihlerini etkilediğini belirtirken, %68'i de uygulama içi alışveriş yapmayı tercih edeceğini belirtiyor. Ankete katılanların %87'si ise, mobil platformlarda karşılaştığı bir reklam üzerinden doğrudan hediye aldığını kaydediyor.
Tatil planları da artacak
Türkiye genelinde geçen yıl Sevgililer Günü için 15 milyar TL harcama yapılırken, 18-24 yaş arası tüketicilerin Sevgililer Günü harcaması da önceki yıla oranla yüzde 40 arttı. Aşılamanın etkisiyle de bu yıl 2021'deki rakamların aşılması, hediye alışverişinin yanı sıra tatil harcamalarında da yükseliş olması öngörülüyor.
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