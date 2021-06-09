Siber Güvenliğin Doğru Bilinen 10 Yanlışı

Sophos Hızlı Müdahale ekibi, geçtiğimiz bir yıl boyunca çeşitli kuruluşlardaki siber saldırıları etkisiz hale getirirken karşılaştığı güvenlik konusunda doğru bilinen yanlışların bir listesini çıkardı. Sophos'un önde gelen tehdit avcılarından Peter Mackenzie, bu 10 yanlışı sizler için yorumladı.

Siber Güvenliğin Doğru Bilinen 10 Yanlışı

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