Şifrelerinizi Tarayıcınızda Saklıyorsunuz, Bu Haber Keyfinizi Kaçıracak!

Şirketlerin uzaktan çalışma kabuslarından biri, bir kez daha gerçek oldu. Tarayıcıda saklanan bir şifre, koca bir şirketin verilerinin çalınmasına yol açtı!

31 Aralık 2021 14:02

Levent Öztürk