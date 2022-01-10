Signal'den WhatsApp'ı Kızdıracak Hamle: Kripto Para Dönemi Başlıyor!

Geçtiğimiz yıl WhatsApp'ın çökmesiyle ünlenen anlık mesajlaşma uygulaması Signal, 2021'in ilk aylarında verdiği sözü yerine getirerek kripto para transferi dönemini başlattığını açıkladı. Böylece dünyanın her yerinden Signal kullanıcıları, MobileCoin isimli kripto para birimini kullanarak paralarını Signal üzerinden transfer edebilecekler.
2017 yılında Joshua Goldbard ve Shane Glynn tarafından kurulan MobileCoin ile anlaşmaya varan Signal, Stellar blok zincirini kullanan ve Monero gizlilik algoritması üzerine inşa edilen MobileCoin ile para transferi dönemini böylece resmen başlatmış oldu.
Signal kullanıcılarının kripto para transferinde bulunmaları için yapmaları gereken şey ise çok basit. Uygulamadaki "+" simgesine dokunmak ve "ödeme" adımını seçmek yeterli oluyor. Elbette transfer MobileCoin üzerinden yapılacağı için transfer edeceğiniz tutarın MobileCoin para biriminde olması da gerekiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın