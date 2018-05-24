Şimdi de "Kaybolan Masaüstü" Sorunu Çıktı

Windows 10'un Nisan 2018 güncellemesi, bazı PC'lerde çok garip bir soruna yol açtı!

Şimdi de "Kaybolan Masaüstü" Sorunu Çıktı

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