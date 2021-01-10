Excalibur'dan 2021 Yılında Çıkacak Oyunlar Listesi

2020'nin gidişi, 2021'de hiç yeni oyun çıkmayacak dahi olsaydı bile kutlanmaya değerdi. Yine de sabırsızlıklar beklediğimiz oyunlar var. Oyun dünyasının nabzını tutan Excalibur, yeni yılda çıkmasını heyecanla beklediğimiz 5 önemli oyunla ilgili bilgileri siz oyun severler için derledi.