Sizin de Facebook Hesabınız Çalınmış Olabilir. Kontrol Etmenin Yolu İçeride

500 milyondan fazla Facebook kullanıcısının bilgilerinin çalınması, birkaç gündür çok tartışılan konular arasında. Peki sizin Facebook hesabınız da çalınmış olabilir mi? Ya da daha önceki bir saldırıda bilgileriniz hack'lenmiş olabilir mi? İşte bunu öğrenmenizin en kolay yolu...