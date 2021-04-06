Sizin de Facebook Hesabınız Çalınmış Olabilir. Kontrol Etmenin Yolu İçeride

Teknoloji dünyasında en çok okuduğumuz haberler arasında hack ve hacker'lar ile alakalı olanlar bulunuyor. Geçmiş yıllarda herkesin merakını uyandıran bu başlık, günümüzde siber savaş denilen bir dünyanın kapılarını araladı. Bunun son örneği ise, Facebook hesaplarının çalınması oldu. Peki, bu zamana kadar hack'lenen binlerce sistem üzerinde sizin bilgileriniz de olabilir mi? Son Facebook olayında sizin Facebook hesabınız da çalınmış olabilir mi?
Tabii ki bu mümkün, özellikle Facebook gibi çok yüksek sayıda kişinin üye olduğu online bir sistem ele geçirilebiliyorsa, iyi kötü birçoklarının bilgilerine ulaşıldığını düşünmek hiç de abartı olmayacaktır. İşte bu konu hakkında kafa patlatan Avustralyalı yazılım mühendisi Troy Hunt, herkesin yararlanabileceği "haveibeenpwned.com" isimli site üzerinden hizmet veriyor.
Hunt'ın geliştirdiği sistem sayesinde, kullanılan elektronik posta adresinin sadece bir ihlal yerine, yakın zamana kadar geçen sürede gerçekleşen birçok dev hack olayında arayabilmemiz mümkün. Böyle bir araştırma yapabilmenin değeriyse paha biçilemez zira birçok insan elektronik postalarını ve bu postalarda kullandıkları şifreleri, başka yerlerde de kullanıyorlar.
Hunt'ın hazırladığı "haveibeenpwned.com" isimli site üzerinde günümüze kadar ifşa edilmiş hiçbir şifre bulunmuyor. Onun tek hedefi ilgili elektronik postalar... "Benim şifrelere ihtiyacım yok, zaten böyle bir sorumluluğu üzerime alamam" şeklinde, kendi blogu üzerinden açıklama yapan Hunt "Tek amacım, toplumun bu ve benzeri olaylara karşı dikkatini çekmeyi başarmak" dedi.
Elde ettiği verileri, tek bir çatı altında toplarken çok zorlandığını dile getiren Hunt, yine de tüm bu zorluklara rağmen, gelecek için de planları olduğu ve konu hakkın toplumsal bilgi vermek için daha fazla veriyi sistemine ekleyeceğini söylüyor.
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