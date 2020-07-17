Skoda Kamiq Türkiye'de! Skoda Kamiq fiyatı ne kadar? Özellikleri neler?

Otomobil severlerin merakla beklediği Skoda'nın yeni SUV modeli Kamiq Türkiye'de satışa çıktı. Skoda Kamiq Türkiye'de ilk etapta tek donanım seviyesi ve üç motor seçeneği ile satılacak. Peki Skoda Kamiq fiyatı ne kadar? İşte Skoda Kamiq fiyatı ve özellikleri...