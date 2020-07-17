Skoda Kamiq Türkiye'de! Skoda Kamiq fiyatı ne kadar? Özellikleri neler?

Kodiaq ile başlayan SUV serüvenine Karoq ile devam eden Skoda son olarak ailenin yeni üyesi Kamiq'i tanıttı. Skoda Kamiq'in duyurulmasının ardından yurt dışında satışlarına başladıktan sonra sıradaki durağına, Türkiye'ye giriş yaptı. Türkiye'de ilk etapta yalnızca Premium donanım seviyesiyle satılacak olan Skoda Kamiq üç motor seçeneği sunuyor. Peki Skoda Kamiq fiyatı ne kadar? İşte Skoda Kamiq fiyatı ve özellikleri...
SKODA KAMİQ TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Skoda Kamiq, lansmana özel fiyatıyla şu şekilde:
- 1.0 TSI 115 PS DSG Premium 197.600 TL
- 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 230.800 TL
- 1.6 TDI 115 PS DSG Premium 243.600 TL
Alacağınız aracın metal renk seçeneği olacaksa 848 TL, Panoramik Cam tavan ekletmek için ise 4.520 TL ekstra olarak ödemeniz gerekiyor.
SKODA KAMİQ ÖZELLİKLERİ
- B-SUV sınıfında yer alan otomobil segmentinde öne çıkan donanımlar sunuyor. Üstelik üç motor seçeneğiyle geniş bir kitleye ulaşabiliyor.
- Skoda Kamiq'te 10.25 inç büyüklüğünde dijital bir gösterge paneli var. Bunun dışında HMI Multimedya Sistemi de otomobilin konsolunda yer alıyor.
- Köşeli bir tasarım diline sahip olan otomobilin 17 ve 18 inç çaplı jantlarla donatılabiliyor.
- Yeni Kamiq'in elektrikli bagajında yer alan Skoda yazısı ise diğer birçok Skoda modelinde olduğu gibi aynı yerde. Arabanın yerden yüksekliği ise 1.531 milimetre.
- 4.24 metre uzunluğa sahip SUV modeli 400 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor.
- Arka koltuklar katlandığında ise hacim 1.395 litreye kadar çıkıyor.
- Donanımlar arasında elektrikli bagaj kapağı ve dijital gösterge paneli de bulunuyor.
Xiaomi şimdi de araba işine giriyor! İşte RC arabanın fiyatı, özellikleri
Otomobil Kazalarında Yaşanan Ölümlerle İlgili İlginç Araştırma
Lamborghini Sian, Önemli Bir Farkla Geri Döndü
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın