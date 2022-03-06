Snapchat, Ukrayna'daki Snaps ısı haritasını geçici olarak devre dışı bırakt

Snapchat, Ukrayna'daki Snaps ısı haritasını geçici olarak devre dışı bıraktı. Açıklamaya göre gerekçe Rusya'nın Ukraynalıların yoğunlaştığı bölgeleri öğrenmesini engellemek. Google ve Apple da Ukrayna'daki trafik yoğunluğunun göründüğü özellikleri kapatmıştı.