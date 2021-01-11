Soğuk Havanın, Katlanan Telefonları Bozabileceğini Biliyor muydunuz?

Samsung, piyasadaki en tanınmış katlanabilir mobil cihazlara sahip ve şirket, katlanabilir telefon yarışında erken bir galibiyet elde etmiş durumda. Bu başarının nedenlerinden biri, daha yüksek malzeme kalitesi ve dayanıklılık olarak gösteriliyor. Örneğin Huawei Mate X'in Samsung Galaxy Z Fold 2'ye göre daha dayanıksız olduğu söyleniyor, bunun nedeni de katlanabilir ekranın dışarıda olması.
Huawei ayrıca, cihazın -5 derecenin altındaki sıcaklıklarda kullanılmamasını tavsiye ediyor. Ancak Samsung'un katlanabilir cihazları bu uyarılarla birlikte gelmiyor. Ancak bu, mükemmel oldukları anlamına da gelmiyor. Görünüşe bakılırsa Samsung'un katlanabilir telefonlarını da, sıfırın altındaki sıcaklıklarda kullanmamakta yarar var. En azından birkaç şanssız cihaz sahibi, bunu acı bir şekilde deneyimlemiş durumda.
-18 derecenin altında problem var
Güney Kore'nin Seul kentindeki sıcaklıklar 8 Ocak'ta -18 dereceye kadar düştü ve birkaç Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip sahibi, cihazlarını soğukta açtıklarında zarar gördüğünü iddia ediyor.
Kullanıcılar kanıt olarak yukarıdaki fotoğrafları paylaştı, ancak elbette bu, katlanabilir ekranların düşük sıcaklıklar veya diğer dış etkenler nedeniyle bozulup bozulmadığını yüzde yüz açıklamıyor.
Bununla birlikte, katlanabilir ekranların düşük sıcaklıklarda normal ekranlara göre daha hassas olduğu fikri yeni bir fikir değil. Soğuk, çoğu malzemenin büzülmesine neden olur ve daha yumuşak katlanabilir paneller düz, sert ekranlardan çok daha kolay deforme olabilir. Bu deformasyon, potansiyel olarak kalıcı hasara yol açabilir.
Samsung'un bu vakaları nasıl ele alacağını ve şirketin bu katlanabilir ekranların düşük sıcaklıklardan veya kullanıcı hatası gibi diğer faktörlerden zarar görüp görmediğini tespit edip edemeyeceğini öğrenmek ilginç olacak. Yeni bilgiler aldığımızda sizlerle paylaşıyor olacağız.
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