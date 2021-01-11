Soğuk Havanın, Katlanan Telefonları Bozabileceğini Biliyor muydunuz?

Samsung'un katlanabilir telefonlarına sahip olan bazı kullanıcılar, "soğuk hava şoku" yaşıyor. Kore'nin soğuk kışı, Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip telefonları kötü vurdu.