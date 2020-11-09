Glenn'in ölümünü yazan The Walking Dead senaristi ilk kez itiraf etti!

The Walking Dead senaristi Scott Gimple, Negan'ın Glenn'i dikenli tel örgülü beyzbol sopasıyla öldürdüğü sahne ile ilgili konuştu. Gimple, "Bu bölümü yazmak gerçekten acı vericiydi" dedi.