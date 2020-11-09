Glenn'in ölümünü yazan The Walking Dead senaristi ilk kez itiraf etti!

The Walking Dead dizisinin en üzücü sahnelerinden biri hiç kuşkusuz Glenn'in öldürüldüğü sahne olmuştu. Greg Nicotero'nun yönetmenliğini yaptığı "The Day Will Come When You Won't Be" (Senin Olmayacağın Gün Gelecek) isimli bölümde, Negan'ın dikenli tel ile sarılı beyzbol sopasıyla Glenn'i öldürdüğü anlar tüm TWD hayranlarını derinden etkilemişti.
Dizinin 7. sezonunda Abraham (Michael Cudlitz) ve Glenn (Steven Yeun) korkunç biçimde ölmüştü. Senarist Scott Gimple, bu sahneyi yazarken karanlık bir düşünce yapısına girmenin "fazlasıyla sarsıcı" olduğunu anlattı.
Gimple, farklı şekillerde ölen diğer karakterlerin de bir şekilde kötü hissettirdiğini ama Glenn ve Abraham'ın öldürüldüğü bölümün "gerçekten zorlayıcı" olduğunu söyledi.
Olayı Rick, Maggie, Sasha ve Rosita'nın Bakış Açısından Yazıyordum"
Comicbook.com'un haberine göre Gimple, röportajında şu ifadeleri kullandı:
"Aman Tanrım, Glenn'in ölümü... Glenn ve Abraham'ın ölümleri olduğunu söyleyebilirim. Abraham'ı bunun dışında tutmayacağım. Bu bölümü yazmak gerçekten acı vericiydi ve sanırım onu Rick, Maggie, Sasha ve Rosita'nın bakış açısından yazıyordum. Olayı onların bakış açısından hissediyordum. Böyle bir senaryoda her şeyi kapatırsınız ve sadece onun üzerine çalışırsınız. Ve bu bakış açısının içine girmek çok zordu."
"Bölümü Yazmak Fazlasıyla Sarsıcıydı"
Gimple, çekimler boyunca Glenn karakterine hayat veren Steven Yeun'la yakın bir arkadaşlık kurmuştu.
"Özellikle benim açımdan sarsıcıydı, Steven Yeun ve Michael Cudlitz'le yakındım. Bu bölümü doğru yazmak için bile, onu hissetmeniz gerektiğini düşünüyorum ve fazlasıyla sarsıcıydı."
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