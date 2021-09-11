Son haritaya göre koronavirüs vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il

28 Ağustos-3 Eylül haftasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı. İşte vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il

Koronavirüs vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Okul başlıyor, daha güçlü başlasın!

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 9 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Notebook, tablet ve pek çok teknolojik ürün var
A101 2 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler uygun fiyata satışta
BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda tablet, klavye ve mause sürprizi!

Günün En çok Okunanları
Büyük Kavgada Son Karar Çıktı, App Store İçin Bir Dönem Sona Erdi!
Son haritaya göre koronavirüs vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il
Twitter Communities Duyuruldu! Peki, Twitter Communities Nedir?
mRNA Teknolojisinin Kanser İçin Kullanımında İnsan Deneylerine Başlandı!
Çin'in Müthiş Planı: 1 Kilometre Uzunluğunda Uzay Gemisi!

 

 