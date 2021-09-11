Son haritaya göre koronavirüs vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il

28 Ağustos-3 Eylül haftasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı. İşte vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il