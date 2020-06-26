Sony, PlayStation 4 ve PS Network İçin Para Dağıtmaya Başlıyor

Sony'nin PlayStation 4 ve PlayStation Network için başlattığı ödül programı, açık bulanlara binlerce dolar ödül dağıtacak.

  • Levent Öztürk
Sony, PS4 ve PSN için para dağıtıyor

Sony, PlayStation 4 ve PlayStation Network üzerindeki açıkları takip etmeyi güçlendirmek amacıyla, bir ödül programını başlattı. Yayınlanan blog yazısında SIE yazılım mühendisliği kıdemli direktörü Geoff Norton, firmanın neden artık bug ödül programını herkese açtığını açıkladı. Programı şu ana kadar bazı araştırmacılarla özel olarak yürüttüklerini, ancak genel topluluğunun güvenliği arttırmadaki rolünü kabul ettiklerini ve bu yüzden programı daha geniş bir kitleye sunduklarını söyledi.

Bu yılın daha erken dönemlerinde kendi Xbox ödül programını başlatan Microsoft'un aksine Sony, açık bulanlara ödeme yapmak için, HackerOne ile beraber çalışacak.

Ödül programının HackerOne sayfasına göre PlayStation Network üzerinde açık bulanlar, düşük ciddiyete sahip açıklar için 100 dolardan başlayarak kritik açıklar için 3.000 dolara kadar çıkan ödemeler alabilecek. PlayStation 4 açıkları ise daha karlı gözüküyor: Ödül, düşük seviye açıklar için 500 dolar, kritik açıklıklar içinse 50.000 dolardan başlıyor.

Aralarında PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PS Vita ve PSP'nin de bulunduğu Sony'nin geçmiş konsolları programın kapsamında yer almıyor.

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