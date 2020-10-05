Sony DualSense onay tuşu X mi O mu? 25 yıllık karmaşa son buldu!

Sony'nin PlayStation 5 konsolunun oyun kumandası DualSense ile ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı. 25 yıllık onay tuşu karmaşası ortadan kaldırılıyor.
Neden X-O Karmaşası Yaşanıyordu?
Sony, PlayStation 5'ten önceki tüm konsollarında iki farklı kumanda yapısı sunuyordu. Bunun nedeni, Japonya'daki oyuncuların O tuşunu onay tuşu olarak kullanmalarıydı. Japonya'da O işareti "doğru" anlamına geldiği için, bu düzen değiştirilmemişti. Ancak Sony PlayStation 5 kumandası DualSense'de bu kuralı değiştirdi.
Varsayılan Onay Tuşu X Olacak
X tuşu, dünyanın her yerinde varsayılan onay tuşu olarak kullanılacak. Bugüne kadar Japonya'daki PlayStation'lar için piyasaya sürülen oyunlarda, "O" tuşu onay vermek için kullanmıştı. Bu durum geliştiricileri olumsuz etkiliyordu. Yeni kararla geliştirici şirketler, tek tuş standardı kullanacak.
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