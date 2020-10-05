Sony DualSense onay tuşu X mi O mu? 25 yıllık karmaşa son buldu!

PlayStation 5'in oyun kumandası DualSense ile ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı. Buna göre, onay tuşu X mi O mu karmaşası son buldu. Varsayılan onay tuşu X oldu.

Sony DualSense Onay Tuşu X mi O mu? Karmaşa son buldu!

 Sony'nin PlayStation 5 konsolunun oyun kumandası DualSense ile ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı. 25 yıllık onay tuşu karmaşası ortadan kaldırılıyor. 

Neden X-O Karmaşası Yaşanıyordu?

Sony, PlayStation 5'ten önceki tüm konsollarında iki farklı kumanda yapısı sunuyordu. Bunun nedeni, Japonya'daki oyuncuların O tuşunu onay tuşu olarak kullanmalarıydı. Japonya'da O işareti "doğru" anlamına geldiği için, bu düzen değiştirilmemişti. Ancak Sony PlayStation 5 kumandası DualSense'de bu kuralı değiştirdi.

dualsense

Varsayılan Onay Tuşu X Olacak

X tuşu, dünyanın her yerinde varsayılan onay tuşu olarak kullanılacak. Bugüne kadar Japonya'daki PlayStation'lar için piyasaya sürülen oyunlarda, "O" tuşu onay vermek için kullanmıştı. Bu durum geliştiricileri olumsuz etkiliyordu. Yeni kararla geliştirici şirketler, tek tuş standardı kullanacak.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Huawei Watch GT 2 Pro'yu inceledik!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
8 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu sürprizi
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon merakla bekleniyor
1 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı TV, cep telefonu yer alıyor
Günün En çok Okunanları
YouTube'un Mobil Sitesi, iOS 14'te Resim İçinde Resme Yeniden Kavuştu
5000MHz Hızında DDR4 Bellek: SPECTRIX D50 Xtreme
Galaxy Z Fold 2'ye İşkence Testi: Ne Kadar Dayanıklı?
Hubble'dan Etkileyici Video: Bir Yıldız, İşte Böyle Patladı
İlk koronavirüs aşısı "sihirli değnek" olmayacak! Bilim insanları uyardı

 

 