Sony, PlayStation 5'e Özel Yeni PlayStation VR Başlığını Duyurdu

Sony, PlayStation 5'e özel olarak geliştirdiği PlayStation VR (PSVR) yeni nesil sanal gerçeklik sistemi üzerinde çalıştığını duyurdu. Ama yeni PSVR'ı bu yıl görmeyi beklemeyin.

  • Ercan Uğurlu
Sony, PS5'e Özel Yeni PlayStation VR'ı Duyurdu!

Sony, PlayStation 5'i duyurduktan sonra bir duyuru da PlayStation VR sahiplerine yapmıştı. Halihazırda PlayStation VR'ı olan kullanıcılara, satın aldıkları PlayStation 5'leriyle kullanabilmeleri için ücretsiz kamera adaptörü vereceğini müjdeleyen Sony, bu hizmetini de global destek sayfasından başlatmıştı. Ancak elbette şirket öte yandan sadece PlayStation 5'e özel bir PlayStation VR sanal gerçeklik başlığı da üretecekti ve o duyuruyu da sonunda resmiyete döktüler.

Sony Interactive Entertainment kıdemli başkan yardımcısı Hideaki Nishino yaptığı duyuruda, "Hayranlarımızın PlayStation ile eş anlamlı benzersiz deneyimler yaşamaya devam edebilmesi için yeni VR sistemimizde yenilikler yapmaya devam ediyoruz," derken, çözünürlük ve görüş alanında her şeyi geliştirecek yeni nesil bir VR sistemi geliştirdiklerini açıkladı.

PlayStation 5'e özel geliştirilen bu yeni PlayStation sanal gerçeklik başlığı, PS5'e tek kablo ile bağlanabilecek ve böylece kablo karmaşası en aza indirgenecek. Sony, bununla da kalmamış ve yeni nesil PS VR için yeni bir VR kontrolörü projelendirmiş. Kötü  haber şu ki, proje hala geliştirilme aşamasında ve yeni nesil PlayStation VR ve bahsi geçen kontrolöre ait herhangi bir görüntü bile paylaşılmış değil. Hideaki Nishino da zaten bu yeni cihazların 2021 yılında gelmeyeceğini doğruladı. Muhtemelen Sony'nin gelecek PS VR sanal gerçeklik başlığını 2022 yılında göreceğiz.

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