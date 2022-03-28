Sony, Uzun Zamandır Beklenen Spartacus Tanıtımını Bu Hafta Yapabilir!

Geçtiğimiz yıldan beri Sony'nin, Microsoft'un Xbox Game Pass hizmetine rakip bir hizmet için hazırlandığına dair söylentiler dolaşıyor. Bloomberg'in yeni bir haberine göre, bu hizmetle çok yakında karşılaşabiliriz.
Habere göre, kod adı Spartacus olan hizmet bu hafta içerisinde tanıtılacak ve Sony, işleri başlatmak için "son yıllardan çarpıcı bir hit oyun dizisi" hazırlıyor. Bunların birinci taraf veya üçüncü taraf oyunları olup olmadığına dair detaylar henüz mevcut değil. Spartacus'ün ayrıca Sony'nin şu anda sunduğu PlayStation Plus ve PlayStation Now aboneliklerinin tekliflerini birleştireceği de konuşuluyor.
Yine Bloomberg tarafından hazırlanan önceki bir habere göre, yalnızca PlayStation Plus özelliklerinden başlayarak bulut oyunlarına, genişletilmiş demolara ve en üst düzeyde sunulan retro konsollardan klasik oyunlara kadar erişim katmanları olacak.
Yine de Sony'nin hizmeti, Xbox Game Pass'ten farklı olarak, yeni çıkan oyunlara ilk gün erişim sunmayacak. Örneğin yakında çıkacak olan God of War Ragnarök, piyasaya sürüldüğünde aynı anda Spartacus'e gelmeyecek.
Tabii ki bunların hiçbirinin Sony tarafından henüz doğrulanmadığını unutmamakta fayda var. Ancak haberin söyledikleri doğruysa, şirketin sunacağı hizmeti öğrenmek için uzun süre beklememiz gerekmeyecek...
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