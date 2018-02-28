Sony Xperia XZ2 vs. Samsung Galaxy S9!

MWC 2018'de tanıtılan iki müthiş telefonu, Sony Xperia XZ2 ve. Samsung Galaxy S9'u karşılaştırdık!

  • Zeynel A. Öztürk
Sony Xperia XZ2 vs. Samsung Galaxy S9!

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