Sony'den Yeni Xperia'lar: Xperia 1 III Compact ve Premium Yolda Olabilir

Yeni bir dedikodu, Sony'nin 2021'de yeni bir kompakt ve premium telefon modeli ile karşımıza çıkacağını söylüyor.

Sony Xperia 1 III Compact ve Premium Yolda Olabili
Sony Xperia 1 II

Sony'nin "kompakt" amiral gemisi telefonları bir süredir yenilenmiyor ancak 2021'de firma yeni bir telefon üretebilir.

Disqus kullanıcısı HGHR181'e göre bu sene bir amiral gemisi Sony Xperia Compact gelmeyecek olsa da, gelecek sene yeni bir Compact tanıtılacak. Bu telefonla birlikte büyük ekranlı bir modelin de tanıtılacağı söyleniyor. Beklenen telefonların isminden bahsedilmese de, Sony'nin 2021'de tanıtmasını beklediğimiz telefon Sony Xperia 1 III idi. Dolayısıyla kompakt sürümün adı Sony Xperia 1 III Compact olabilir. Diğer üst seviye telefonun adı ise Sony Xperia 1 III Premium olabilir.

Kaynak, bu telefonların aynı zamanda tanıtılmayabileceğini söylüyor, yani kaynağın tek emin olduğu şey, bu telefonları 2021'de göreceğimiz. Önceki tanıtımlara göre Sony Xperia 1 III'ün şubat ayında tanıtılması bekleniyor idi.

Bu iddialar doğruysa, bu yılın son aylarında Sony Xperia 1 III Compact hakkında daha çok şey duyacağız demektir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Atiye 3. sezon çekimleri başladı! Atiye 2. sezon ne zaman, hangi tarihte?
7 Ağustos 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Dijitsu TV fırsatı
A101 6 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda akıllı drone, HI-LEVEL TV sürprizi
Günün En çok Okunanları
Galaxy Note20 Ultra Ön Sipariş Edene Galaxy Buds Live Hediye
Android 11'in Bol Kedili "Sürpriz Yumurtası" Ortaya Çıktı
28 Birbirinden Güzel Duvar Kağıdı!
Hiçbiri kolay çekilmedi! Oyuncuların kaza geçirdiği filmler, en zor roller!
Monster Notebook ve NVIDIA'dan Oyunculara Rainbow Six Fırsatı

 

 