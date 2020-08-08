Sony'den Yeni Xperia'lar: Xperia 1 III Compact ve Premium Yolda Olabilir

Sony'nin "kompakt" amiral gemisi telefonları bir süredir yenilenmiyor ancak 2021'de firma yeni bir telefon üretebilir.
Disqus kullanıcısı HGHR181'e göre bu sene bir amiral gemisi Sony Xperia Compact gelmeyecek olsa da, gelecek sene yeni bir Compact tanıtılacak. Bu telefonla birlikte büyük ekranlı bir modelin de tanıtılacağı söyleniyor. Beklenen telefonların isminden bahsedilmese de, Sony'nin 2021'de tanıtmasını beklediğimiz telefon Sony Xperia 1 III idi. Dolayısıyla kompakt sürümün adı Sony Xperia 1 III Compact olabilir. Diğer üst seviye telefonun adı ise Sony Xperia 1 III Premium olabilir.
Kaynak, bu telefonların aynı zamanda tanıtılmayabileceğini söylüyor, yani kaynağın tek emin olduğu şey, bu telefonları 2021'de göreceğimiz. Önceki tanıtımlara göre Sony Xperia 1 III'ün şubat ayında tanıtılması bekleniyor idi.
Bu iddialar doğruysa, bu yılın son aylarında Sony Xperia 1 III Compact hakkında daha çok şey duyacağız demektir.
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