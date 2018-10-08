Sony'den Servet Değerinde Yeni Ses Sistemi
Sony, ufak bir servet harcayarak sahip olabileceğiniz yeni ses sistemini ve fazlasını resmi olarak tanıttı!
2004 yılının Ekim ayından beri organize edilen Rocky Mountain Audio Festival, bu yıl da yepyeni ürünlere ev sahipliği yaptı. Dünyanın en büyük müzik teknolojisi fuarlarından biri kabul edilen, Rocky Mountain Audio Festival'e Sony damgasını vurdu.
Öncelikle Sony'nin "nispeten ucuz" kulaklıklarına değinelim: 4 Hz ve 100,000 Hz frekans desteğine sahip, alüminyum- kristal polimer alaşımlı MDR-Z7M2 kulaklık; üstün başarılar elde eden Sony MDR-Z7'in devamı konumunda. Kulaklığın fiyatı 900 dolar seviyesinde.
Bu kulaklık, Sony'nin 8500 dolarlık (yaklaşık 52.000 TL) değerindeki Sony DMP-Z1 ses sistemi için özel olarak üretildi. Sony DMP-Z1 Digital Music Player; 11,2 MHz mimarili 384 kHz/32-bit ve AK4497EQ tekli dijital yapıyı destekliyor. DMP-Z1, 256 GB dahili hafızaya ve iki adet microSD belleğe sahip. Cihazın ses ayarlama düğmesi de saf altından işlenmiş.
Ultra lüks ses sistemlerinin, 2018 yılının Kasım ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Kısacası üç hafta sonra, zengin müzik tutkunları istediklerini elde edebilecekler.
Barış Terun
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