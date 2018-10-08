Sony'den Servet Değerinde Yeni Ses Sistemi

Sony, ufak bir servet harcayarak sahip olabileceğiniz yeni ses sistemini ve fazlasını resmi olarak tanıttı!

Sony'den Servet Değerinde Yeni Ses Sistemi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Xiaomi Pocophone F1 Satışa Sunuluyor!
Facebook Lite, App Store'a Geliyor!
Microsoft'tan Windows 10 Açıklaması
Tim Cook'tan Steve Job'a Ölüm Yıl Dönümü Twiti
"123456" Gibi Şifreler Yasaklanıyor!

İlginizi çekebilir