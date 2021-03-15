Soru işareti nasıl yapılır? Klavyede soru işareti (?)

Klavyede soru işareti nasıl yapılır? Bu makalede klavyede soru işareti yapımına bakıyoruz... Akıcı bir yazım dilinde etkin olarak noktalama işareti kullanılmalıdır ve bu işaretler sayesinde cümlenin anlamını anlamak daha kolaydır. Anlam karmaşası yaşamamak için yazı dilinde kullanılan işaretlerden biri de soru işaretidir.
Soru İşareti Nedir?
Soru anlamına sahip cümlelerin sonuna getirilen soru işareti soru ekinin sonuna konur. Soru içeren ve merak uyandıran cümlelerden sonra da kullanılan işaret soru bildiren cümlelerin sonuna da konur. Ayrıca yazı dilinde kesinliği bilinmeyen tarihleri ifade ederken de bu işaret tercih edilir. Kinaye belirtmek için de kullanılan soru işareti inanılmayan durumların ifade edildiği anlarda kinayeyi belirtmek için parantez içinde kullanılır.
Yazı dilinde önemli olan işareti bilgisayar ortamında yazılan makale, kitap, içerik yazarken ya da sunum hazırlarken kullanmak gerekir. İnsanlık tarihi için önemli bir yere sahip olan bilgisayar üzerinde soru işareti yapmak için klavyeyi kullanmak gerekir.
Klavyede Soru İşareti Nasıl Yapılır?
Üzerinden çeşitli rakam ve sayıların bulunduğu klavye çeşitlerinde soru işareti yapmak için bazı yöntemleri uygulamak gerekir. Genellikle bütün bilgisayar çeşitlerinde rakamların yanında işaretlerin simgesi bulunur.
Soru işareti yapmak için bilgisayarda bulunan shift tuşuna basılır ve üst kısımda bulunan rakamlardan 0 tuşuna basılır.
Bazı bilgisayar çeşitlerinde soru işareti 0 yerine başka rakamlara entegre edilebilir ve böyle bir durumda üst kısımda bulunan rakamların yanlarından simgeyi bulmak gerekir.
Bir diğer yöntem ise numlock yazan tuşun bulunduğu bölümdeki rakamlar kullanılarak işaret elde edilen yöntemdir. Öncelikle bağlayıcı özelliği bulunan 'Alt' tuşuna basılır ve numlock alanında bulunan 63 rakamlarına bakarak işlem sonucunda işaret elde edilir.
Soru İşareti Tuşu Çalışmıyorsa Soru İşareti Nasıl Yapılır?
Bilgisayarın klavyesinin çalışmadığı durumlarda ise kopyala yapıştır seçeneği tercih edilir. İlk önce arama çubuğuna soru işareti yazılır ve çıkan simge önce kopyalanır ve daha sonra ilgili dosya açılır ve ilgili yere yapıştırılır.
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