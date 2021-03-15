Soru işareti nasıl yapılır? Klavyede soru işareti (?)

Soru işareti nasıl yapılır? sorusu yeni klavye alanlar ya da ilk kez bilgisayar kullanacak olanlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Klavye farklılıkları olsa da bilgisayarda soru işareti yapmak çok kolay. İşte yapılışı...