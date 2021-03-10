Logitech K380 Multi-Device Bluetooth Klavyeye Yeni Renk

Bluetooth üzerinden, bilgisayara, tablete ve akıllı telefona rahatça bağlanabilen K380 Multi-Device Bluetooth Klavye yeni Gül rengi ile çalışma alanlarını minimalist ve modern bir hava katıyor.

Hanımlar Logitech K380'in Yeni Rengine Bayılacak

Logitech, tüm Bluetooth® kablosuz cihazlara bağlanabilen, K380 Multi-Device Bluetooth klavyesinin yeni renk seçeneğiyle kullanıcıların çalışma alanlarını renklendiriyor. Alandan tasarruf sağlayan klavye, bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar için masa üstünde yazmanın rahatlığını ve kolaylığını sunuyor. K380 yeni Gül rengiyle birlikte, masasında şıklık arayan genç kullanıcılara hitap ederken, kompakt fakat şık bir klavye arayan yazılımcıları da unutmuyor. Gül rengine alternatif olarak siyah rengi de bulunan K380 klavye, hayat tarzlarını çalışma ortamına da yansıtmak isteyen gençlerin, şıklığa ve estetiğe her ortamda değer veren kadınların ortak tercihi haline geliyor.

Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük: "Minimalist ve modern bir tarza sahip K380 Multi-Device Bluetooth Klavye, yeni gül rengi seçeneğiyle en sevilen masaüstü aksesuarlarına uyumlu bir şekilde tasarlandı. K380, ev veya ofis ortamını modern ve çok yönlü hale getirirken, günlük çoklu görevler için de en ideal çalışma arkadaşı olacak şekilde, hem işlevsel hem de tasarım yönü güçlü bir klavye,'' dedi.

Kompakt ve hafif Logitech K380 Multi-Device Bluetooth Klavye, ofiste, evde, kafede veya akla gelebilecek herhangi bir yerde kullanıcıların dilediği gibi çalışabilmesini sağlayıp verimliliği artırırken, renk seçenekleri ve tasarımıyla da çalışma hayatına keyif katıyor. Easy-Switch® teknolojisine sahip klavye, bir tuşa dokunarak üç cihaz arasında kolayca geçiş yapmayı sağlıyor. Böylece bilgisayarda yazmaya başlanan bir kısa mesajı, cihazlar arası geçiş özelliği sayesinde akıllı telefonda yazmaya devam etme imkânı veriyor. Her cihazla uyumlu klavye, Windows, Mac, Chrome, Android ve iOS gibi tüm cihazlara bluetooth üzerinden bağlanıyor. İki adet pille 24 aya kadar pil ömrü sağlayan klavye, rahat ve sessiz bir şekilde yazmayı sağlarken, tuşları otomatik olarak eşliyor, sık kullanılan kısayolları hatırlatıyor ve tercih edilen platformlarda tanıdık bir düzen sunuyor.

Masa stilini K380 klavyeye uyumlu bir Mouse ile tamamlamak isteyen kullanıcılara ise, Logitech'in namı-değer ''pebble'' (çakıl taşı) mouse'u Pebble M350 Kablosuz Mouse eşlik ediyor. Minimalist ve modern tasarıma sahip bu ikilinin siyah, kirli beyaz ve gül tonlarında üç farklı renk seçeneği bulunuyor.

Logitech K380 Multi-Device Bluetooth Klavye Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 299 TL

Logitech Pebble M350 Kablosuz Mouse: 199 TL

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