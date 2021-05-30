Soyu Tükendiği Sanılan Bir Tür Daha, Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Arjantin'de 30 yıldır soyunun tükendiği bilinen hayvan türü, büyük bir sürprizle, yıllar sonra ortaya çıkarak herkesi şaşırttı.

  • Levent Öztürk
Arjantin'de tükenen tür geri döndü!
Rewilding Argentina ve Gerardo Cerón

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