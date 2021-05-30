Soyu Tükendiği Sanılan Bir Tür Daha, Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

İklim krizinin dünyanın bazı bölgelerini yaşanılmaz alanlara dönüştürdüğü bir çağda, soyların tükenme haberleri zaman çizelgelerimizde ağır basmaya başladı. Bu yüzden de duyulan her iyi haber çok daha önemli oluyor. Şimdi de, Kuzeydoğu Arjantin'deki El Impenetrable Chaqueño milli parkının sularında bir umut ışığının görüldüğünü bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Burada, en az 100 yıldır ilk defa, Bermejo nehrinde bir dev nehir su samuru görüldü ve bu, onu bölgeye serbest bırakılmamış bilinen tek vahşi canlı haline getirdi. Son otuz yıldır bu türün, Arjantin'de neslinin tükendiğine inanılıyordu.
Bu canlının keşfine ilişkin raporlar Chaco vilayetinden ve IFLScience'a gönderilen bir bildiride, daha uzak iklimlerden Arjantin'e seyahat eden üç dev nehir su samuruna katıldığını söyleyen Rewilding Argentina Foundation'dan geliyor. Coco ve Alondra, sırasıyla Danimarka ve Macaristan'dan bölgeye getirildi ve şu anda Iberá Park'ta (komşu Corrientes eyaletinde) bir serbest bırakma öncesi yuvada kalıyor. Nanay adlı başka bir su samuru yakın zamanda ülkeye İsveç'ten geldi, ancak Iberá Park'a girme iznini alana kadar karantinada kalıyor. Eyaletin kendi Bermejo nehrinde özgürce yüzerken bulunan en yeni gelen, dördüncü örnek ve şu anda tam bir özgürlük içinde yaşayan tek örnek.
Bu hayvanların 1,8 metreye kadar çıkan uzunlukları ve 33 kilograma kadar çıkan ağırlıkları ile gerçekten "dev" nehir su samuru (Pteronura brasiliensis) oldukları söylenebilir. Bu canlılar Kuzey ve Orta Güney Amerika'daki büyük nehirlerde ve sulak alanlarda bulunuyor. Arjantin'de nesillerinin tükendiği düşünülüyordu, ancak son zamanlarda tersine kanıtlar ülkenin su yollarını süsledi. 1980'lerde Misiones eyaletinde aile grupları görülmüştü, ancak Bermejo nehrinde bir yüzyıldan uzun bir süredir su samuru görülmemişti. Dünya genelinde ise dev nehir su samurları şu anda bir tür olarak nesli tükenme tehdidi altında olarak sınıflandırılıyor.
27 Mayıs Dünya Su Samuru Günü'nde, devam etmekte olan ve uzun süredir devam eden Dev Nehir Su Samuru Yeniden Giriş Projesi'nin arkasındaki ekip, türler için daha fazla iyi haber aldıklarını açıkladı. Rewilding Argentina Foundation'dan Laura Cambiaire "Corrientes'deki Iberá Park'ından bir çift olan Alondra ve Coco bize en iyi haberi verdi: üç güzel yavru ürettiler! Bunlar, elbette, yıllarca yok olan Arjantin'de doğan ilk dev nehir su samurları" dedi.
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