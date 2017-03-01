SpaceX, Ay'a İnsan Gönderiyor!
Uzay'ın derinliklerine, Ay'a gitmek için artık bir astronot olmanıza gerek yok. Zengin olmanız yeterli...
Elon Musk'ın liderliğindeki SpaceX, 2 kişiyi Uzay'ın derinliklerine, Ay'ın etrafına gönderiyor. Üstelik bu 2 kişi astronot da olmayacak; sıradan 2 vatandaş bu şansa sahip olacak.
2018 yılının sonu için planlanan yolculuk, mevcut Space X Dragon uzay aracının gelişmiş bir modeli ile gerçekleştirilecek. Mevcut araç, yörünge etrafındaki, ISS gibi istasyonlara insanları ve yükleri taşımak için geliştirilmişti ve bu yolculuk, bu yılın ilerleyen zamanlarında gerçekleşecek. Ama asıl heyecan verici olan, 2 kişinin Ay etrafına gideceği 2018 görevi olacak gibi görünüyor.
Ay'a kadar gidecek olan mürettebat, yaklaşık 1 hafta sürecek yolculukta 300.000 ile 400.000 mil arasında bir mesafe kaydedecek.
Tabii ki bu yolculuk çok ucuz olmayacak. CEO Elon Musk, yaptığı açıklamada bu yolculuktan elde edilecek gelirin, şirketin toplam gelirinin yüzde 20'sini oluşturacağını söylüyor.
Cem Sinanoğlu
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