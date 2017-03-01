SpaceX, Ay'a İnsan Gönderiyor!

Uzay'ın derinliklerine, Ay'a gitmek için artık bir astronot olmanıza gerek yok. Zengin olmanız yeterli...

SpaceX, Ay'a insan gönderiyor!

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