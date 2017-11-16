SpaceX, Gizli "Zuma" Kargosuna Hazır!

SpaceX, içeriği sır gibi saklanan gizemli "Zuma" kargosunu uzayın derinliklerine fırlatmaya hazırlanıyor...

SpaceX gizli "Zuma" kargosuna hazırlanıyor...

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