Spider-Man Miles Morales'te Görenleri Güldüren Garip Hata

Spider-Man Miles Morales'te şaşırtıcı bir hata ortaya çıktı. Görünüşe göre Miles, zaman zaman sokak ısıtıcısına ve bir kar tanesine dönüşebiliyor.

  • Ercan Uğurlu
Spider-Man Miles Morales'te Hata Ortaya Çıktı

Her oyuncunun yakından bildiği gibi oyunlarda bazen hatalarla karşılaşılabiliyor ve bunlara "bug" diyoruz. Zaman zaman grafik hatası olarak, zaman zaman ise yazılım hatası olarak karşımıza çıkan bu hatalara pek çok AAA oyunda da rastlamak mümkün. Özellikle Bethesda'nın tamamen hatalar üzerine kurulu oyunu Fallout 76, sıralamanın tartışmasız ilk başlığı.

Fallout 76'yı adeta bitmeden çıkartan, güncellemelerle zaman içinde adam etmeye çalışan Bethesda'nın yanı sıra güncellemelere bir o kadar önem veren bir diğer marka da Ubisoft. Zira güncelleme dendiğinde akla Ubisoft geliyor. Ancak Ubisoft, yine de ortaya eli yüzü düzgün oyunlar çıkartıyor ki bunlardan biri de son Assassin's Creed serisi oyunu Valhalla oldu.

Bilindiği gibi Sony ise bu konuda oldukça iyi bir nama sahip. Bugüne kadar geliştirdiği PlayStation özel oyunlarında neredeyse hatasız başlıklara imza atan şirket, zaman zaman ise tabii ki her oyun şirketi gibi hatalara sahne olabiliyor. Daha önce Days Gone'da performans sorunlarına yol açan bug'larla karşılaşmıştık ve bundan Days Gone incelemesinde de bahsetmiştik. Şimdi ise bir başka "eğlenceli" hata Spider-Man: Miles Morales'te karşımıza çıkıyor.

Evet, Spider-Man Miles Morales'i PlayStation 5'te oynayan bazı oyuncular zaman zaman ilginç hatalarla karşılaşmışlar ve bunları sosyal medyadan da videolar eşliğinde paylaşmışlar. Andy H adında bir Twitter kullanıcısı Spider-Man: Miles Morales'te nasıl bir sokak ısıtıcısına döndüğünü bir videoda paylaşırken, Froste ise bir kar tanesine dönüşmüş ve "Spider-Man'i bozdum" başlığıyla paylaşmış.

Evet, bazı oyuncularda durum bu şekilde. Elbette bu hatalar her Spider-Man Miles Morales oyuncusunun başına gelmiş değil. Mesela biz Spider-Man Miles Morales'i 2 defa (2'ncisi New Game+) bitirmemize karşın böylesi bir sorun yaşamadık.

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