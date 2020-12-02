Spotify 2020 yılının en çok dinlenenlerini açıkladı! İlk sırada kimler var?

Spotify, dünya genelinde ve Türkiye'de 2020 yılında en çok dinlenen sanatçı, albüm, şarkı, çalma listesi ve podcast'lerini açıkladı. Türkiye'de en çok rap, pop ve indie dinlendi. Ezhel üçüncü kez zirveye oturdu...