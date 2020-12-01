Spotify yeni akıma uydu! Hikayeler özelliği ile gündemde

Sosyal mecralarda sıkça hikayeler özelliğine rastlıyoruz. Snapchat'in ardından hikayeler özelliği Instagram, Facebook ve WhatsApp platformlarına geldi. 'Hikaye (Story)' özelliği en son 'Fleets' ismiyle Twitter'a gelmişti.
SPOTİFY HİKAYELER ÖZELLİĞİ İLE GÜNDEMDE
Dijital müzik platformu Spotify da bu konuda bir adım attı. Spotify hikayeler özelliğini bazı müşterilerinin beğenisine sunmuş durumda. Gelen tepkilere göre bu özellik tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Söz konusu özellik kullanıma sunulduğunda ana sayfada konumlandırılması planlanıyor.
Mavi tikli bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bir tweet ile ilk kez Spotify hikaye özelliği göründü. Videoda çalma listesinde görünen özelliğin sanatçılar tarafından da kullanılabilir hale getirileceği tahmin ediliyor.
Spotify has stories now....
S P O T I F Y
This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx— TmarTn (@TmarTn) November 27, 2020
SPOTİFY GEÇTİĞİMİZ AY LİSANS İÇİN RTÜK'E BAŞVURMUŞTU
Spotify, yasal süre sona ermeden RTÜK'e yayın lisansı başvurusunda bulundu. Bu konudaki ilk resmi açıklama, RTÜK üyesi İlhan Taşçı'dan geldi. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Spotify, 72 saatlik sürenin dolmasına dört saat kala lisans için RTÜK'e resmen başvurdu..." ifadelerini kullanan Taşçı, böylece Türkiye'deki Spotify kullanıcılarının içlerini rahatlatmış oldu.
SPOTİFY NEDİR, NASIL KULLANILIR?
İsveçli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olan Spotify, bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin vermektedir. Sistem Windows, Mac OS X, iOS, Linux işletim sistemlerini kullanan bilgisayarların yanı sıra taşınabilir aygıtlardan Android, Symbian, Windows Mobile, S60 ve webOS işletim sistemlerini kullanan aygıtlar üzerinden erişilebilir.
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