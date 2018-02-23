Spotify, donanım üretiminde kararlı...
Spotify donanım üretiminde son aşama ilanlarını yayınladı. Geriye kalan ise...
- Levent Öztürk
Spotify geçtiğimiz yıl boyunca ilk donanımı üzerinde çalışıyordu ve firmanın son zamanlarda sunduğu bazı iş fırsatlarına bakılırsa bu ürünün sunuma neredeyse hazır olduğu söylenebilir.
2017 Nisan tarihinde Spotify tarafından sunulan bazı iş imkanları sayesinde müzik yayını hizmetinin donanım alanına adım atma planlarına dair ilk ipuçları verilmişti. Bu ilanların biri, "Pebble Watch, Amazon Echo ve Snap Spectacles gibi bir kategori tanımlayıcı ürün" üzerinde çalışacak bir Donanım Kıdemli Ürün Yöneticisi idi.
İkinci bir ilan ise Spotify'ın "çekirdek uygulamaları dışındaki ses çabalarının için strateji ve uygulamalarını yönetecek" bir Ses Ürün Yöneticisi idi. Bu ilandan anlaşıldığı kadarıyla da ürün bir çeşit ses kontrolüne sahip olacaktı.
Bu ilanların ardından firma bir süre sessizliğe büründü ve donanımın ne olabileceğine yönelik başka bir ipucu verilmedi. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan yeni iş ilanları, Spotify'ın artık üretim sürecine geçmeye hazır olduğunu gösteriyor.
Yeni ilanlara göre Spotify bir Operasyon Yöneticisi, bir Kıdemli Proje Yöneticisi: Donanım ve Proje Yöneticisi: Donanım Üretimi ve Mühendislik için çalışanlar aranıyor.
Operasyon Yöneticisi ilanının açıklamasına göre "Spotify ilk fiziksel ürünlerini üretmeye ve üretim, tedarik zinciri, satış ve pazarlama için operasyonel organizasyon kurma yolunda" olduğu yazılmakta ve bu da firmanın planlama aşamasının ötesine geçtiğini gösteriyor.
Spotify'ın kendi hizmetini desteklemek için üçüncü parti ürünlere ihtiyaç duymamak için kendi donanımını üretmeye başlamasının oldukça mantıklı bir karar olduğu rahatlıkla söylenebilir. Her ne kadar firmanın hizmeti şu anda en popüler müzik yayını seçeneği olsa da, Apple ve Amazon kendi hizmetlerini donanımları ile destekliyor.
Her ne kadar akıllı hoparlörlerden telefonlara veya arabalara kadar her cihazın üreticisi Spotify hizmetini doğal olarak sunmaya hazır olsa da hizmet, Apple'ın Watch'larında ve yeni HomePod'ta bulunmuyor.
Görünene göre Spotify artık popülerliğinin, tüketicileri donanımı satın almaya ikna edeceğini ve rakipleri ile mesafe kapanmadan mücadele etmek icin yeterli olacağını düşünüyor.
Ancak üretim aşamasına bu kadar yaklaşılmış olmasına rağmen ürün hakkında hâlâ net bir fikrimiz bulunmuyor. İş tanımlamasındaki "kategori belirleyici ürün" tanımlaması da bu konuda yardımcı olmuyor. Bir akıllı hoparlör üretilmesi Spotify için mantıklı olsa da, bu alanda zaten Amazon Echo'nun bulunuyor olmasi, "kategori tanımlayıcı" açıklamasının doğruluğunu bozuyor. Pebble Watch ve Snap Spectacles'tan bahsedilmiş olması ise akıllara bir giyilebilir müzik ürününü getiriyor. Spotify kullanan bir kulaklık dikkat çekebilecek bir seçenek olsa da, Spotify'ın açıklamasına kadar emin olmanın bir yolu bulunmuyor...
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