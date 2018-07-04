Spotify Lite Sürümü Test Ediliyor
Spotify'ın birçok işlevinin kırpıldığı Spotify Lite, premium üyeliği gereksiz hale getirebilir mi?
Spotify var olan 170 milyon aylık kullanıcı sayısını arttırmak için elinden geleni yapıyor ve bunun için mobil uygulamasının "lite" sürümünü test etmeye başladı bile. İlk olarak Brezilyalı Android kullanıcılarına açılan Spotify Lite, ana uygulamada bulunan bir çok özelliği kırpılmış daha az sistem kaynağı gerektiren hafif bir uygulama. Spotify Lite tüm Android telefonlarında ve tüm bağlantı koşullarında çalışacak.
Uygulamanın kullanışlı özelliklerinden biri, her ay kullandığı verinin sınırlanabilmesi, ayrıca isterseniz telefonunuzun depolama alanını da idareli kullanması için ayarlanabiliyor. Bu sürümün kendine has takvim ve kota uyarı sistemi de bulunuyor. Bu özelliklerin tümü ana Spotify uygulaması için de çok kullanışlı olabilirdi.
Spotify Lite uygulamasının kendisi sadece 15MB depolama alanı gerektiroyor, buna kıyasla ana uygulama 100MB gerektiriyor. Tabii ki bu da lite sürümde birçok özelliğin kırpıldığı anlamına geliyor. Çevrimdışı playback, yüksek kaliteli playback ve Spotify Connect (harici bir hoparlöre müzik akışı yapma) özelliklerinin hiçbiri Lite'de bulunmuyor. Alçakgönüllü olarak görülebilecek bir detay ise Spotify Lite ile Premium hesap sahibi olmanın neredeyse hiçbir faydası yok, çünkü Lite'de istediğiniz müziği istediğiniz zaman dinleyemiyorsunuz, sürekli "karıştır" modunun açık olduğu ücretsiz sürümü anımsatıyor.
Spotify diğer büyük ve popüler uygulamaların izini takip ediyor. Facebook, Messenger, Uber ve Instagram'ın hafif sürümleri ardından Spotify Lite'in gelmesi şaşırtmadı, ancak bu uygulama eski telefonlar için olduğu kadar bir çeşit pazarlama stratejisi olduğu açık.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın