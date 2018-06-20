Spotify ve Apple Music Önerilerini İyileştirin
Apple Music ve Spotify'ın müzik önerileri sizi memnun etmiyorsa, bunu düzeltmenin bazı yolları var.
Modern müzik hizmetleri, yeni müzikler keşfetmeyi hiç olmadığı kadar kolaylaştırdı. Yani aynı şarkıları tekrar tekrar dinlemek zorunda değilsiniz. Ancak küçük bir sorun var: Apple Music'in öneri algoritması çok başarılı değil. Spotify'ın haftalık keşif listeleri daha iyi, ancak o da kusursuz değil.
Yeni müzik bulmakta zorlanıyorsanız, önerileri iyleştirmenin birkaç yolu var.
Apple Music
Apple Music'te sadece şarkıları beğenerek veya beğenmeyerek önerileri iyleştireceğinizi düşünüyorsanız, bunun yeterli olmadığını söyleyelim. Bunun nedeni, hiç dinlemeseniz bile Apple'ın sevdiğinizi düşündüğü müziklerin kaydını tutması.
Önerileri iyileştirmek için uygulamayı açın ve profil simgesine dokunun. Şimdi "Daha fazla Sanatçı ve Küratör Bul" üzerine dokunun. Burada artık dinlemediğiniz şarkıcıları kaldırabilirsiniz. Böylece önerileriniz bir miktar iyileşmiş olacak.
Apple Music hesabınızı paylaşıyorsanız, "Dinleme Geçmişi" işlevini kapatarak arkadaşınızın korkunç müzik zevkinin önerilerinizi batırmasını engelleyebilirsiniz.
Spotify
Spotify'ın Haftalık Keşif listesi genellikle şaşırtıcı derecede iyi. Ancak sizin önerilerinizde sorun varsa, yapabileceğiniz birkaç şey var.
Spotify, dinlediğiniz her şarkıyı takip ediyor ve atladığınız şarkıları kaydediyor. Bu yüzden canınızı sıkan şarkıları hızla atlayın ve beğendiğiniz bir şarkıyı atlamamaya çalışın.
Dinlemek istediğiniz türdeki müzikleri bir çalma listesine de ekleyebilirsiniz. Böylece Spotify'ın algoritmasına yardımcı olmuş olacaksınız.
Son olarak Spotify'a belirli bir türü sevdiğinizi göstermeye çalışıyorsanız, birkaç saat deneyip vazgeçmeyin. Yeni ilgi alanlarının algılanması bir veya iki gün alabiliyor. Bundan kısa süren dinlemelerde Spotify, hesabınızı bir başkasına ödünç verdiğinizi düşünüyor ve önerileri değiştirmiyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın