Spotify'ın Gizemli "Car Thing" Cihazı, Uygulama Kodlarında İlk Kez Göründü

Spotify, Car Thing adını verdiği medya oynatıcısı üzerinde bir süredir çalışıyordu. Ancak sonunda piyasaya sürülme tarihi geldi gibi görünüyor. iOS için en son Spotify uygulamasının içerisinde, gizlenmiş olarak cihazın yeni görüntüleri bulundu.
Spotify Car Thing Nedir?
MacRumors'un haberine göre, resimler büyük bir dikdörtgen ekranı ve tıknaz bir kontrol kadranı olan bir aygıtı gösteriyor. Ayrıca Car Thing'i bir aracın kontrol paneline takmak için kullanılabilecek birkaç bağlantı parçası da görülüyor. Dahili yazılım arayüzünde beklenmedik bir şey yok. Oynatma kontrolleri, karıştırma düğmesi ve mevcut parçayı beğenmek için bir düğme ile birlikte hangi şarkının çaldığı yazıyor.
Spotify daha önce bir araç içi medya oynatıcı üzerinde çalıştığını kabul etmişti, ancak bu noktaya kadar onu bir test cihazı olarak etiketliyordu. Spotify, Mayıs 2019'da yaptığı bir açıklamada, "Odak noktamız, donanım oluşturmaya değil, dünyanın bir numaralı ses platformu olmaya devam ediyor" demişti.
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