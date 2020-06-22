Spotify'ın Kodlarında Yapılan Bir Keşif, Önemli Bir Yeniliğe İşaret Ediyor

Müzik akış devi Spotify'ın kodlarına yapılan bir keşif, çok yakında uygulama üzerinden videolara da ulaşabileceğimizi söylüyor.

  • Levent Öztürk
Spotify, video için düğmeye bastı
George Dolgikh / Shutterstock

Spotify'ın mobil uygulamasının son sürümünün içerisinde gizli olan kodlara bakılırsa, müzik akış hizmeti yakında abonelerine video da sunabilir.

Jane Wong tarafından Twitter üzerinde açıklandığı üzere Spotify mühendisleri, 'şu anda çalınıyor' ekranında video göstermek üzerinde çalışıyor. Şimdiye dek bu ekranda ya albüm kapaklarını, ya da "canvas" yayınlarını izleyebiliyorduk. Yayınlanan görselde şimdilik sadece "Video ile ilgilendiğiniz için teşekkürler. Halen burada olabilecekleri inceliyoruz" yazıyor. Ama yakın gelecekte, bizi bir videonun karşılayacağı kesin gibi görünüyor.

Canvas ekranı ile aşina değilseniz, bu ekran seçili şarkılar için sanatçı tarafından sunulmuş kısa, tekrar eden animasyonlar gösteriyor. Buradaki animasyon, gerçek bir müzik videosundan ziyade bir görsel sanat olarak tanımlanabilir.

Burada yapılabilecek en kolay karşılaştırma, Google'ın yeni yükselişe geçmiş olan, müzik videolarını ön plana alan YouTube Music hizmeti ile yapılabilir. Örneğin burada, tek bir tıklama ile videosu bulunan müzikler için video ve ses arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

YouTube, YouTube Music yayımlanmadan çok önce bile muazzam bir müzik kaynağıydı. Son yıllardaki hemen her müzik videosunun bulunmasının yanı sıra, Google'ın video paylaşım hizmetinde hayranlar tarafından yüklenmiş pek çok nadir ses kaydı, canlı kayıtlar ve müzik bulunuyor.

Görünene göre artık Spotify da müzik videoları alanına girmeyi planlıyor. Muhtemelen videoları erişim için YouTube ile bağlanması gerekecek ve bu bir sorun olabilir ancak YouTube, genel olarak, videolar daha fazla göründüğü sürece içeriğinin eklenmesine karşı çıkmıyor.

Tabii ki Spotify henüz özelliğin test edildiğine dair resmi bir açıklama yapmış değil ve bu da klasik ayrıntıyı hatırlatma ihtiyacını doğuruyor: Kullanıcılara ulaşmadan önce terk de edilebilir...

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyuncuların rüyası: Excalibur G900

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman? İşte Hakan Muhafız 4. sezon tarihi ve fragmanı
La Casa De Papel 5. sezon tüyoları! La Casa De Papel 5. sezon olacak mı?
26 Haziran 2020 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu TV, taşınabilir şarj aleti fırsatı
25 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğunda earbuds bluetooth kulaklık, elektrikli bisiklet imkanı
Günün En çok Okunanları
En iyi salgın - virüs dizileri! IMDb puanı en yüksek 16 virüs salgın dizisi
Akıllı Saat Pazarında Büyük Değişim: Huawei, Samsung'u Geride Bıraktı
Türk Mühendislerden Muhteşem İcat: Artık Tek Tuşla Ofis Yönetmek Mümkün!
Realme C11'in ilk görüntüsü ortaya çıktı! Realme C11 neler sunacak?
Paralel Evren nedir? Paralel Evren ihtimali gerçek olabilir mi?

 

 