Spotify'ın Kodlarında Yapılan Bir Keşif, Önemli Bir Yeniliğe İşaret Ediyor

Spotify'ın mobil uygulamasının son sürümünün içerisinde gizli olan kodlara bakılırsa, müzik akış hizmeti yakında abonelerine video da sunabilir.
Jane Wong tarafından Twitter üzerinde açıklandığı üzere Spotify mühendisleri, 'şu anda çalınıyor' ekranında video göstermek üzerinde çalışıyor. Şimdiye dek bu ekranda ya albüm kapaklarını, ya da "canvas" yayınlarını izleyebiliyorduk. Yayınlanan görselde şimdilik sadece "Video ile ilgilendiğiniz için teşekkürler. Halen burada olabilecekleri inceliyoruz" yazıyor. Ama yakın gelecekte, bizi bir videonun karşılayacağı kesin gibi görünüyor.
Canvas ekranı ile aşina değilseniz, bu ekran seçili şarkılar için sanatçı tarafından sunulmuş kısa, tekrar eden animasyonlar gösteriyor. Buradaki animasyon, gerçek bir müzik videosundan ziyade bir görsel sanat olarak tanımlanabilir.
Spotify is finally working on a tab to switch between Canvas, Album Art, and Video (which is new!) pic.twitter.com/xOwvoSnBdV— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 20, 2020
Burada yapılabilecek en kolay karşılaştırma, Google'ın yeni yükselişe geçmiş olan, müzik videolarını ön plana alan YouTube Music hizmeti ile yapılabilir. Örneğin burada, tek bir tıklama ile videosu bulunan müzikler için video ve ses arasında geçiş yapabiliyorsunuz.
YouTube, YouTube Music yayımlanmadan çok önce bile muazzam bir müzik kaynağıydı. Son yıllardaki hemen her müzik videosunun bulunmasının yanı sıra, Google'ın video paylaşım hizmetinde hayranlar tarafından yüklenmiş pek çok nadir ses kaydı, canlı kayıtlar ve müzik bulunuyor.
Görünene göre artık Spotify da müzik videoları alanına girmeyi planlıyor. Muhtemelen videoları erişim için YouTube ile bağlanması gerekecek ve bu bir sorun olabilir ancak YouTube, genel olarak, videolar daha fazla göründüğü sürece içeriğinin eklenmesine karşı çıkmıyor.
Tabii ki Spotify henüz özelliğin test edildiğine dair resmi bir açıklama yapmış değil ve bu da klasik ayrıntıyı hatırlatma ihtiyacını doğuruyor: Kullanıcılara ulaşmadan önce terk de edilebilir...
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