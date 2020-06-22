Spotify'ın Kodlarında Yapılan Bir Keşif, Önemli Bir Yeniliğe İşaret Ediyor

Müzik akış devi Spotify'ın kodlarına yapılan bir keşif, çok yakında uygulama üzerinden videolara da ulaşabileceğimizi söylüyor.

22 Haziran 2020 20:00

Levent Öztürk